明回暖1天⋯周六降溫只剩16度！收假日北台轉濕冷「雨連下5天」

▲全台周末有雨。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蕭筠／台北報導

清明連假開跑，中央氣象局表示今（2）日全台因受華南雲雨區影響部分地區有降雨，預計晚上會再有一波雨勢，明（3）日假期次日隨著東北季風減弱，氣溫回升，北部高溫約23度，中南部最高可達30度，雨勢也會稍稍減弱，僅剩北部、東北部、中南部山區有雨，其它地區則是零星降雨。本周日至下周二迎來新一波東北季風，全台轉溼冷一路至下周四，周五才會回暖。

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▲▼全台定量降水預報。（圖／中央氣象局）



氣象局預報員李孟軒指出，清明假期第2天（3日）東北季風減弱，全台氣溫回升2至3度，北部白天高溫有23度左右，中南部約27至30度，降雨則以北部、東北部地區、中南部山區為主，不過周六（4日）新一波東北季風增強，北部再降溫，高溫僅剩20度、低溫16度，中南部高溫不受影響，但日夜溫差大，低溫最低只剩18度。

周日（5日）起至下周二（7日）再受華南雲雨區影響，再加上東北季風，全台轉濕冷，中部以北、東北部有較大雨勢可能，花東及南部地區有機會出現短暫陣雨，溫度變化不大，但因降雨高溫恐會再降，提醒民眾要多注意保暖工作。周三（8日）、周四（9日）再一波東北季風，迎風面北部、東半部留意局部短暫陣雨，周五（10日）才會停雨回暖。

另氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰稿指出，明（3）日東北風稍減弱，氣溫略回升，北部、東半部、中部山區亦有局部短暫陣雨的機率，而根據最新模式模擬顯示，周六、日（4、5日）東北風略增強，氣溫稍降，北台偏濕涼，中部以北、東半部有局部陣雨。

下周一（6日）東北風稍減弱氣溫再回升，中部以北、東半部仍有局部陣雨，周日及下周一則會有較大雨勢發生機率。下周二、三（7、8日）東北風再增強，氣溫下降，北台偏濕涼，北部、東半部有局部短暫陣雨。