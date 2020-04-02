新冠病毒「通勤→公司」！專家揭大台北5區高風險染疫

▲通勤族。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，長庚大學資訊工程學系的研究團隊，近日特別設計了一套流行病學傳播模組，結果發現「通勤移動」與「疾病傳播」有高達80%的關係。不僅如此，研究團隊還歸納出北北基48個行政區的感染風險值，最後列出了較高風險的前5區。

《東森新聞》報導，長庚大學資訊工程學系的團隊，近日設計出一套流行病學傳播模組，並以台灣353個鄉鎮進行模擬，再對照「H1N1」、「腸病毒」、「SARS」後，發現了「通勤移動」與「疾病傳播」成正相關，吻合率甚至高達8成。

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▲長庚大學資訊工程系的研究團隊，近日設計了流行病學傳播模組。（圖／東森新聞）



教授黃崇源指出，疫情剛開始到達歐洲後，也是透過當地先進的鐵路網、公路網擴散到其他各國。因此強調，疫情未來會隨著日間的通勤，傳播到公司行號，建議政府要按照流行病風險值的方式，去討論及設定並超前部署，「不應該是等到擴散開來了，再去做圍堵」。

值得注意的是，研究團隊還針對北北基48個行政區做了感染風險值，結果發現染疫風險較高前5包含台北市大安區、新北市板橋區、中和區、三重區及新莊區；其次則是台北中山區、士林區、松山區及新北新店區。

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