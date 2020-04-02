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2個月前超淡定！美國死難人數恐比「越戰、韓戰 」多　川普一聽官員報告大變

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▲▼新冠肺炎,美國,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約搭建臨時醫院。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普把2019冠狀病毒疾病疫情形容為「戰爭」，並估計這場戰役將奪走10萬至24萬美國人性命，可能比美國參戰的越戰、韓戰還多，逼近第一次世界大戰美國死亡人數。

根據《中央社》報導，美國媒體CNBC報導，白宮發布2019冠狀病毒疾病預估值，顯示次此疫情僅次於心臟疾病和癌症，恐成為美國第三大死因。截至今天，美國確診病例已突破20萬人，超過5000人死亡。

美國官員估計疫情今年恐將奪走10萬至24萬美國人的性命。川普在白宮簡報上表示，「現在是如同地獄般糟糕的兩星期。」因為官員回報相關病例將在這兩週暴增。

▲▼新冠肺炎,美國,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐約「時報廣場」前幾乎沒人。（圖／達志影像／美聯社）

美國疫情死亡人數低標預估10萬人，只是單單這個數字就高於美國在越戰戰場犧牲的9萬多人，是美國在韓戰死亡人數的2倍。況且美國在第一次世界大戰死亡人數為11萬6516人。

若以美國預估死亡高標24萬人來看，又幾乎是19世紀的美國南北戰爭陣亡人數的一半（南北戰爭是美國死亡人數最多的戰爭）。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普年初對外界表示完全不擔心。（圖／路透）

美國疫情死亡人數如果到達預估高標，將成為美國第3大死因，超越中風和阿茲海默症（Alzheimer's disease）；若超過低標10萬人，也超過糖尿病、流感、自殺、用藥過量、車禍等死因。

美國冠狀病毒工作小組協調員柏克斯（Deborah Birx）沉痛向國家廣播公司《今日》（TODAY）節目說明，即便盡全力執行各項措施，恐怕仍有20萬起死亡病例。

相較於他1月向美媒專訪表示，一點也不擔心疫情會變成大流行，還在世界經濟論壇上保證「放心！一切都在我們掌握之中。」川普昨天態度大轉彎。

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