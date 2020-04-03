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「星宇航空」全線停飛　張國煒淪為家政婦「手握一根黑又粗」猛吸

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▲ 新冠肺炎受災戶「星宇航空」全線停飛 張國煒淪為家政婦「手握一根黑又粗」猛吸。（圖／星宇航空提供）

▲ 星宇航空董事長張國煒淪為家政婦。（圖／星宇航空提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

隨著全球新冠疫情發展不斷升溫，才開航的星宇航空受到嚴重衝擊，原本3條航線，如今落到完全無航班可飛的情況，可是感覺沒事幹的董事長張國煒，如今在幹嘛呢﹖星宇公司小編回答網友打到手軟，乾脆洩漏公司最高機密，然後說「請大家攏麥來問阮，恁去問我家董仔...」

2020年3月初張國煒笑著說：「我們其實很幸運，在於跟機隊陣容龐大的中華航空、長榮航空相比，星宇航空的機隊相對小，災情也相對小兒科。」可是現在K董的動向到底為何？眾多網友非常好奇，星宇小編1日上午在臉書公布貼出2張照片，讓網友笑翻，直呼真的跪了；原來照片中，張國煒化身「清潔小弟」，雙膝跪地拿著吸塵器，認真清潔辦公室每一個角落。

請繼續往下閱讀...

▲ 新冠肺炎受災戶「星宇航空」全線停飛 張國煒淪為家政婦「手握一根黑又粗」猛吸。（圖／星宇航空提供）

▲ 小編使出殺手鐧表示，「請大家攏麥來問阮，恁去問我家董仔...」。

星宇航空1日上午在臉書PO文，表示近日大家很關心，不斷私訊「恁家董仔最近攏底肋無閒什麼？」、「星宇航空開航不久就受到疫情影響，是不是很慘 ？」、「張董最近都在幹嘛？」，為此小編回答打到手軟，只好使出殺手鐧表示，「請大家攏麥來問阮，恁去問我家董仔...」

K董勤奮背影貼文PO出，馬上湧入大量星宇航空迷紛紛留言，「吸塵男孩的梗，知道都上年紀了！」、「K董在研發新的吸塵器，噓！別吵他」、「吸塵男孩穿襪子打掃、掃完看襪子髒不髒？檢查概念，讚！」、「K董是處女座，好男人、好代表」、「140億的吸塵男孩！」、「K董，校長兼校工，好榜樣！」、「K董果然是處女座的龜毛行為！」

星宇航空 STARLUX Airlines：https://www.facebook.com/starluxairlines/

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲ 星宇航空董事長張國煒。

▲ 新冠肺炎受災戶「星宇航空」全線停飛 張國煒淪為家政婦「手握一根黑又粗」猛吸。（圖／星宇航空提供）

▲ 張國煒淪為家政婦「手握吸塵器管」猛吸。

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