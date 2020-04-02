「河樂廣場」廁所出現偷拍狼　南警逮捕色狼安人心

▲台南市警二分局為強化河樂公園治安，加強警力巡邏，並由派出所及時監控，以確保民眾安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局據報有人利用「河樂廣場」化粧室隔間縫隙，進行窺視，警方獲報後即馳赴現場，第一時間逮捕犯嫌，案經清查後並無其他人受害，全案以現行犯移送台南檢署偵辦。

台南市警二分局為強化治安，案發後立即通知建議市政府相關單位採取以下加強與改進措施：(一)通知市政府工務局加強化粧室隔間防制偷拍。(二)協調市政府工務局在廣場顯眼之處張貼警示標語，提醒民眾注意違法行為，並在周邊完成架設36支監視器，連線到轄區中正派出所，由值班員警及時監控。(三)協調公園內的保全增加巡邏密度，改為每小時巡邏廣場園區1次，以確保民眾安全。

警二分局強調，對於「河樂廣場」自開幕迄今，整合轄區中正派出所及鄰近海安派出所警力對於治安維護及交通順暢勤務著墨許多，現於河樂廣場公廁周邊設置巡邏表，責由2所派出所每班交通整理勤務員警均需巡簽，共同預防危害，保障市民安全。

警方強調，位於台南市中西區河樂廣場，是響譽國際的公園，強化婦幼安全、增加巡邏密度、深入貼近遊客等等均是二分局對於廣場的預防犯罪勤務作為，相信在此作為及處置下，能提供來訪遊客一個放心、安全、好美麗的「河樂廣場」。

►有75%酒精，必備必買必囤！！