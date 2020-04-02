遊客對習近平大喊「習大大一起坐船」　被笑著婉拒「人太多了！」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平3月31日赴浙江杭州西溪國家濕地公園考察，期間有乘坐觀光船的遊客向他打招呼，邀請「習大大」一同搭船，習近平好奇詢問，「這船能載幾個人？」遊客表示，「6個！」，習近平看了一眼旁同考察的官員後笑回，「我很想去呀，就是人太多了！」

杭州西溪國家濕地公園大陸第一個國家濕地公園，有68％的面積為河港、池塘、湖漾、沼澤等水域，生態資源豐富。習近平考察之時，與一旁的官員都拿下了口罩，並指出，濕地貴在原生態，原生態是旅游的資本，發展旅游不能犧牲生態環境，不能搞過度商業化開發，不能搞一些影響生態環境的建築，更不能搞私人會所，讓公園成為人民群眾共享的綠色空間。

▼習近平考察杭州西溪國家濕地公園。（圖／新華社，下同。）



習近平強調，水是濕地的靈魂，自然生態之美是西溪濕地最內在、最重要的美，要堅定不移把保護擺在第一位，盡最大努力保持濕地生態和水環境，要把保護好西湖和西溪濕地作為杭州城市發展和治理的鮮明導向，統籌好生產、生活、生態三大空間布局，在建設人與自然和諧相處、共生共榮的宜居城市方面創造更多經驗。

考察期間，還有一群搭乘觀光船的遊客主動向習近平打招呼，邀請一同搭船，「習大大！歡迎來杭州！要一起來坐船嗎？對呀，一起來嘛！」習近平則詢問，「這個船上能坐幾個人？」迎客回答，「6個！」習近平看了一眼身後陪同的官員，笑著婉拒，「我很想去呀，就是人太多了！」