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女護士慘遭新冠肺炎患者咬臉…「檢測報告已出爐」！ 醫院安排24小時看護

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▲網傳當事女護士受傷照片 。（圖／翻攝自微博）

▲網傳當事女護士受傷照片 。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州一名外籍新冠肺炎確診患者1日不配合醫院治療，還試圖強行逃出隔離病房，之後更對著阻擋的女護士臉部啃咬，當場造成對方臉部、身體多處受傷。流傳影片中，受傷女護士更崩潰大哭。據官方最新通報，受傷護士已做有關項目的檢測，暫未發現異常。

綜合陸媒報導，4月1日上午，一外籍新冠肺炎確診患者在廣州市第八人民醫院不配合治療並打傷了當班護士，已遭廣州警方立案調查。目前，受傷女護士被醫院安排的醫務人員24小時陪護，現時情緒穩定。

▲▼廣州護士被外籍確診攻擊撕咬。（圖／翻攝　南方都市報）

▲警方通報。（圖／翻攝　南方都市報）

廣州市公安局辦公室2日淩晨通報，廣州公安1日7時28分許接獲報案，在市第八人民醫院嘉禾院區住院部一樓隔離病區（以下簡稱市八醫院），有一名外籍新冠肺炎確診患者不配合治療，並將一女護士打傷。

通報顯示，隔離區汪姓女護士1日7時20分許通知奈及利亞籍47歲男子OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK進行抽血檢查，但患者不但不理睬，還想跟在她身後想逃出，之後更推倒對方猛烈毆打。

法醫鑑定，汪女面部、脖頸處以及腰部都發現損傷，為輕微傷。據悉，OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK3月20日自境外入境廣州，接受新冠病毒核酸檢測呈陽性，23日被送市八醫院進行隔離治療，目前核酸檢測仍為陽性。

目前，廣州警方已立刑事案件對此事進行調查，並進一步加強了對醫院內部及周邊的安保工作。涉案嫌疑人目前正在警方監管下隔離治療，待治療結束，將接受當地警方依法處置。

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