留美富家女PO：中國人是賤骨頭！「身分黑歷史」遭起底…火速改口超愛國

▲留美富家女PO文狂罵大陸人。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

在美國的大陸留學生許可馨近日在微博上就新冠肺炎疫情、留學生回國隔離等話題，大罵中國人「賤骨頭」、「回國像犯人一樣」、「不給國家做螺絲釘」。她還強調，自己一點不想回國，「一靠爸媽的錢和人脈，二靠蘇州的平台和資源，個人努力不值一提。」超囂張言論點燃大陸網友一片怒火，隨後個人資料慘遭起底。

目前，「@許可馨Nova-」微博帳號已被封鎖，顯示因違規而無法查看。不過，根據網傳截圖顯示，她在一篇微博中稱，「你愛國家，但是國家可不愛你」，「留學生回國主動配合隔離的下場是不給飯吃還腹瀉，還要被通報追着罵」、「我們不會回來給祖國添麻煩了，以後再也不會回來了」。

而在另一條微博中，她表示自己能走到今天，靠的是父母的錢和人脈，以及蘇州的平台和資源，相較之下個人努力「絲毫不值得一提」。她還曾在武漢疫情嚴重時表示，希望武漢一線醫生「臨陣脫逃」。更有網友翻出她以前發表的言論，「我的朋友有港獨的想法，我也不會生氣。」

▲許可馨。（圖／翻攝自微博）

對此，大陸網友紛紛氣炸，出征對罵並肉搜。有網友爆料，許可馨是中國藥科大學公派美國留學生。3月29日深夜，中國藥科大學官方確認，她確實為該校2019屆本科畢業生，本科畢業後自費出國留學，「校方對此事高度重視，將進一步核實相關情況。」

此外，更有網友扒出，許可馨父母為蘇州市黨員幹部、公職人員，父親為蘇州市市場監督管理局官員許正龍。隨後，據蘇州市市場監督管理局相關工作人員澄清，許正龍確是該局工作人員，職務為調研員，在機構改革前是蘇州市食品藥品監督管理局副局長，但市食藥監局已於2019年併入市市場監管局，「許正龍局長確實有一個女兒，但不叫許可馨。」據了解，許正龍有1個女兒，女兒1988年出生，2006年考入南京信息工程大學，畢業後就工作，沒有留學經歷。

▲▼相關言論引起大陸網友聲討。（圖／翻攝自微博）

對此，蘇州市紀委官方微博3月31日下午也作出了回應，「如有確實線索涉及到我市黨員幹部、公職人員存在違紀違法問題的，我們將依規依紀依法進行處理。」

事態不斷擴大，許可馨公開PO文道歉「愛祖國、同胞」，但隨後一個私人聊天記錄被公開，承認只是為了讓輿論平息才道歉。

對此，大陸網友氣炸表示，「真的是自費留學嗎」、「真給留學生丟臉」、「因為這種人，留學生群體被罵，別給留學生丟人，喜歡美國舔狗，沒人攔著」、「喝了幾天洋墨水不知道吃哪的飯長大的」、「結果還是為她父母身分保密」、「她不是說靠父母嗎？我就想知道，什麼樣的家長教育出這樣的人」。

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