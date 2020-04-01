這種錢也要騙！網路下單買口罩竟遭賣家封鎖　2女慘虧1萬4

▲洪女2月間於臉書購物社團看到販售口罩資訊，由於當時口罩一片難求，見機不可失便下單訂購。（圖／示意圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

購買口罩要當心！台中市潭子區洪姓女子2月間於臉書購物社團看到販售口罩資訊，由於當時口罩一片難求，洪女見機不可失，下單4500多元，豈料直至3月底仍未收到訂購的口罩，洪女詢問賣家出貨情形，卻發現已遭到對方封鎖，經通報警方，才知道自己遇上了詐騙。警方表示，除此案外，另有一名林姓女子遭到同樣手法詐騙，損失約1萬元，正全力偵辦中。

台中市大雅警分局表示，洪姓女子（32歲）2月5日在「批發大賣場_二館」、「透明售價*買賣口罩*禁詐騙」等臉書購物性社團看到口罩團購、販售等相關資訊，在近期疫情鬧得人心惶惶，使口罩處於一片難求的情況下，洪女決定於該社團購買口罩。

洪女共下單4560元，並先後於兩周內匯款至賣家指定帳戶。然而至3月底，卻遲遲未收到訂購的口罩，洪女主動詢問賣家出貨情形，卻驚覺早已遭賣家封鎖；懷疑自己遭到詐騙，洪女於同月30日下午2時許至大雅警分局潭子分駐所報案，經警調查，洪女確實遭到詐騙。

潭子分駐所指出，洪女並非單一個案，近日還有另一名林姓女子也因遇上同樣的詐騙手法，損失了約1萬元，警方現正全力偵辦中。警方表示，近來詐騙集團趁此次新冠肺炎疫情蔓延，抓準民眾易因搶不到口罩而產生恐慌的心理，再輔以是類網路販售口罩手法，讓民眾極易未經仔細思考，便瘋狂搶購；但事實上，賣家根本不會出貨，民眾完全落入詐騙集團的陷阱，造成錢財損失。

▲▼洪女於臉書購物社團看到販售口罩資訊，下單購買後卻被賣家封鎖，慘遭詐騙 。（圖／警方提供）

口罩現今屬防疫管制物品，為中央統一控管，民眾若想購買口罩仍須向經政府授權的管道購買，而行政院近期也將推出「口罩實名制3.0」，擬規劃民眾只須持可識別身分的證件，即可前往超商插卡連線，購買口罩省時省力，毋須再於網購平台或購物性社團搜尋、採買口罩。

大雅警分局表示，將強化轄區內宣導，並同步於分局網站、粉絲專頁等發布相關反詐資訊及案例，也提醒民眾，臉書購物務必小心求證，如有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

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