　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這種錢也要騙！網路下單買口罩竟遭賣家封鎖　2女慘虧1萬4

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／示意圖／資料照）

▲洪女2月間於臉書購物社團看到販售口罩資訊，由於當時口罩一片難求，見機不可失便下單訂購。（圖／示意圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

購買口罩要當心！台中市潭子區洪姓女子2月間於臉書購物社團看到販售口罩資訊，由於當時口罩一片難求，洪女見機不可失，下單4500多元，豈料直至3月底仍未收到訂購的口罩，洪女詢問賣家出貨情形，卻發現已遭到對方封鎖，經通報警方，才知道自己遇上了詐騙。警方表示，除此案外，另有一名林姓女子遭到同樣手法詐騙，損失約1萬元，正全力偵辦中。

台中市大雅警分局表示，洪姓女子（32歲）2月5日在「批發大賣場_二館」、「透明售價*買賣口罩*禁詐騙」等臉書購物性社團看到口罩團購、販售等相關資訊，在近期疫情鬧得人心惶惶，使口罩處於一片難求的情況下，洪女決定於該社團購買口罩。

洪女共下單4560元，並先後於兩周內匯款至賣家指定帳戶。然而至3月底，卻遲遲未收到訂購的口罩，洪女主動詢問賣家出貨情形，卻驚覺早已遭賣家封鎖；懷疑自己遭到詐騙，洪女於同月30日下午2時許至大雅警分局潭子分駐所報案，經警調查，洪女確實遭到詐騙。

潭子分駐所指出，洪女並非單一個案，近日還有另一名林姓女子也因遇上同樣的詐騙手法，損失了約1萬元，警方現正全力偵辦中。警方表示，近來詐騙集團趁此次新冠肺炎疫情蔓延，抓準民眾易因搶不到口罩而產生恐慌的心理，再輔以是類網路販售口罩手法，讓民眾極易未經仔細思考，便瘋狂搶購；但事實上，賣家根本不會出貨，民眾完全落入詐騙集團的陷阱，造成錢財損失。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲▼洪女於臉書購物社團看到販售口罩資訊，下單購買後卻被賣家封鎖，慘遭詐騙 。（圖／警方提供）

▲▼ 。（圖／警方提供）

口罩現今屬防疫管制物品，為中央統一控管，民眾若想購買口罩仍須向經政府授權的管道購買，而行政院近期也將推出「口罩實名制3.0」，擬規劃民眾只須持可識別身分的證件，即可前往超商插卡連線，購買口罩省時省力，毋須再於網購平台或購物性社團搜尋、採買口罩。

大雅警分局表示，將強化轄區內宣導，並同步於分局網站、粉絲專頁等發布相關反詐資訊及案例，也提醒民眾，臉書購物務必小心求證，如有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

沙鹿連環車禍1死6傷...重機「遭前後夾擊」燒成火球！BMW酒駕男扯辯：煞車不及

快訊／台中太平民宅凌晨火警！臥房內發現2屍　死者身分調查中

「你散播不實疫情要去關」詐大陸人數百萬　台中特警20層樓垂降破窗逮人

ET快訊
清明節忙掃墓！他問「父母若走了會去拜？」　新生代無感：到我這
政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除
接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：並無「叔姪關係」
中職最終決定4月11日關門打！全世界第一開打職棒
英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國
公司裁員！善良妹看名單「不然資遣我吧」秒失業　逼哭1.6萬人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

左轉撞傷路人！AIT官員一審判刑2月　二審獲「刑事絕對豁免權」

醫學院大哥哥指導學測　高中女沒錢付學費羞LINE「不是18禁虐待的都可以」

西門町攤販6年欠繳107萬罰金！　執行署強扣1800件衣服+14台推車

氣同事轉身女按摩師嗆：瞪什麼　結局因疫情「守住」萬元罰金

萬華男遭2街友痛扁倒地　「頭顱骨折」搶救5天不治

獨／3歲女高壓噴槍爆肺亡！詭異3傷口曝強灌次數　痛苦指數「無法評估」

清明節4天連假新北警加強交通疏導　特殊管制路段一次看清楚

阿公載孫騎出巷口　慘遭大貨車撞卡車底！阿公左腿輕傷、小朋友奇蹟沒受傷

投資車位年利6%吸金百億　鼎晟負責人起訴！查扣2千萬存款拍賣遊艇

「收到法院司法文書」被家人訓斥　苗栗女走6公里到超商「想輕生」

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

左轉撞傷路人！AIT官員一審判刑2月　二審獲「刑事絕對豁免權」

醫學院大哥哥指導學測　高中女沒錢付學費羞LINE「不是18禁虐待的都可以」

西門町攤販6年欠繳107萬罰金！　執行署強扣1800件衣服+14台推車

氣同事轉身女按摩師嗆：瞪什麼　結局因疫情「守住」萬元罰金

萬華男遭2街友痛扁倒地　「頭顱骨折」搶救5天不治

獨／3歲女高壓噴槍爆肺亡！詭異3傷口曝強灌次數　痛苦指數「無法評估」

清明節4天連假新北警加強交通疏導　特殊管制路段一次看清楚

阿公載孫騎出巷口　慘遭大貨車撞卡車底！阿公左腿輕傷、小朋友奇蹟沒受傷

投資車位年利6%吸金百億　鼎晟負責人起訴！查扣2千萬存款拍賣遊艇

「收到法院司法文書」被家人訓斥　苗栗女走6公里到超商「想輕生」

LIVE／搭雙鐵客運需戴口罩「連假維持社交距離」　指揮中心最新說明　

中職／米蘭達首局連飆3K　獅象首局0比0

抗癌吃對才有幫助　5大原則讓癌細胞止步

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

中職／禁止球迷隔柵欄開球　中職已請球隊做好管制

Palo Alto Networks示警老舊作業系統　為醫療影像裝置帶來威脅

陳為民交小27歲高中妹　自曝體力不行「這件事」只能撐20分鐘

嚴防疫情！基隆議員張秉鈞攜手傳承藝文協會　捐61台自動噴霧消毒器給學校

黃金愛河收攤「愛情產業」將斷鍊　鄭照新：會有新規劃

因疫情JDI出售LCD廠進度延後　先以2億美元賣設備給「大客戶」

社會熱門新聞

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

手綁細繩！南投母子3人溺斃亡

漁光島激情片再爆第3彈！警喊話：別再傳了

南投孕婦「繩捆2子」溺斃！夫見3人遺體崩潰痛哭

影／恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜

台中6車猛撞起火燃燒　1命危6傷

連千毅求交保！批「政治力介入」點名韓國瑜

宜蘭媽載童上課遇死劫　30歲顧家男永遠缺席婚禮

張綱維背後的女人現身　遠航監察人許慧娟焦急等兒子回家

更多熱門

相關新聞

史馬特「捐血漿抗疫」球迷狂讚

史馬特「捐血漿抗疫」球迷狂讚

塞爾提克新星史馬特(Marcus Smart)本周宣布自己從新冠肺炎(COVID-19)中痊癒，成為NBA第4位確診後康復的球員。這位26歲控衛不僅多次提醒大家「自我隔離」的重要，呼籲所有人必須正視疫情，《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，他還將捐出血漿，幫助美國找出能對抗新冠病毒的治療方法。

只要可以比賽　游擊金手套願意戴口罩

只要可以比賽　游擊金手套願意戴口罩

社交距離上路！葉匡時轟行政院：應先示範

社交距離上路！葉匡時轟行政院：應先示範

「好大的官威」觀光局豬隊友不只一位？

「好大的官威」觀光局豬隊友不只一位？

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75

7縣市增確診　全台322例分布曝：台北91、新北75

關鍵字：

詐騙新冠肺炎潭子大雅

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面