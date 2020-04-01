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玉米田遭爐渣污染竟「通知復耕」　環團轟南市府：廢棄物應該滾出農地

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▲有關社群網頁PO文農地污染相關問題，台南市環保局派員現場勘查確認位置，並立案調查，進行必要之採樣檢驗作業。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局派員現場勘查確認位置。（圖／記者林悅翻攝）

記者林銘翰／台北報導

台南社區大學日前檢舉，台南市後壁區有一玉米田遭到不鏽鋼爐碴污染，許多玉米植株因為鉻含量太高而中毒死亡，經台南市政府立案調查後，認定農民「可以復耕」。對此，時代力量立委陳椒華、民進黨立委林淑芬1日召開記者會，呼籲台南市政府不要包庇，「廢棄物污染應該滾出農地」。

台南社區大學於今年2月18日召開記者會，檢舉台南市後壁區有一玉米田遭到不鏽鋼爐碴污染，許多玉米植株因為鉻含量太高而中毒死亡，結果台南市政府立案調查後，不僅未要求污染行為人負起清理與整治責任，反通知農民復耕，無視該農地已經奄奄一息。

台南市政府隨後於2020年3月23日公布調查結果，農業局回應，此案地上農作物玉米採樣檢驗結果，尚符合國際及我國食品要求，已通知農民可照常執行農作物採收作業，日後將會依農委會農糧署農作物重金屬等污染監測管制作業程序辦理追蹤4次。

台南社區大學環境行動小組、看守台灣協會、台灣水資源保育聯盟1日偕同陳椒華、林淑芬、中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰召開「被不銹鋼爐碴毒死的玉米田可復耕，天理何在？」記者會，呼籲台南市政府應重視問題。

▲▼陳椒華、林淑芬召開「被不銹鋼爐碴毒死的玉米田可復耕，天理何在？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲陳椒華、林淑芬召開「被不銹鋼爐碴毒死的玉米田可復耕，天理何在？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

陳椒華表示，台灣農地表土鉻的自然含量一般為0.2ppm左右，底土一般則為0.13ppm，且土壤中鉻的自然背景濃度平均值不超過50ppm。根據研究，當土壤中鉻含量高於50ppm時，能造成植物中毒死亡，在5至50ppm時許多植物根功能會受到抑制，且不論是三價鉻或六價鉻，均能使植物中毒，其毒性主要作用在根部，會干擾植物對鐵與磷的吸收。

陳椒華指出，《農業事業廢棄物再利用管理辦法》歷年來經過多次修正，對於電弧爐煉鋼爐碴已經加嚴許多，並要求其應用於鋪面工程之基層或底層級配粒料時，不得使用於農業用地、國家公園、水質水量保護區、自然保護區等環境敏感區；對於有重金屬溶出疑慮的其他事業廢棄物，則大部分要求其只能用於水泥製品或CLSM等重金屬溶出風險低的再利用用途。

黃煥彰則痛批台南市政府，「這是非常離譜的認定」，這塊農地確實有不鏽鋼爐渣粉，依法都應該是廢棄物，台南市環保局卻認定合格，直言這根本是不當認定。

看守台灣協會秘書長謝和霖補充，根據《土壤及地下水汙染整治法》，只要土壤的有害物質檢測值大於土壤汙染管制標準值，則該土地依法將被公告為汙染控制場址，並依相關法令進行必要之措施。台南市環保局不進行詳細的採樣調查，顯然是不想把本場址公告為汙染控制場址，質疑是在逃避未來的代清理責任嗎，或是想要圖利污染行為人或關係人。

林淑芬也痛批，台南市政府根本是不合情、不合理，也不合法，身為地方政府還可以發明說詞理由逃避責任，規避地主該有的責任，在受污染的土地上種玉米蓋給全台灣的人，實在太離譜。她強調，沒有乾淨的土地何來乾淨的糧食，「我覺得不可思議」。

▲▼陳椒華、林淑芬召開「被不銹鋼爐碴毒死的玉米田可復耕，天理何在？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲陳椒華、林淑芬召開「被不銹鋼爐碴毒死的玉米田可復耕，天理何在？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

台南市環保局土壤污染管理科科長邱瑞基表示，市府絕對是依法行政、勿枉勿縱，對於台南社大提出的議題相當關切。他說，既然要依法行政，就要確認如何合法執行，因此才會用TCLP的檢測方式確認所埋的東西是否有害，以最嚴苛的環境條件進行模擬，「我們測出它符合標準」。

邱瑞基說，粒料到底適不適合堆置在農地上，環保局內部有許多討論，也經過農業局的確認，確實違反《農業發展條例》，目前全案以違反《農業發展條例》與《區域計畫法》移送地檢署偵辦，要求行為人確實移除，市府最終的目的還是希望可以移除。

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