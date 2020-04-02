屢爆「假劣檢測試劑」　陸公安部推10項新政嚴打

▲大陸推出政策嚴打假冒、劣質的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒 。圖為檢測試劑示意圖，非當事試劑。（圖／科技日報）

記者陳政錄／綜合報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，中國大陸市面上屢爆假冒、劣質的醫療用品、檢測試劑販售事件，加以近期國際輿論關注來自中方的援助醫療物資品質，據央視報導，大陸公安部近日推出新一波十項措施，打擊「食藥環和知識產權領域犯罪」，並保障疫情防控期間的復工復產。

據公安部推出的措施內容，包括 一、依法嚴厲打擊製售假劣農資犯罪；二、依法嚴厲打擊危害食品安全犯罪；三、依法嚴厲打擊藥品領域犯罪；四、依法嚴厲打擊工程建設領域製售偽劣產品犯罪；五、依法嚴厲打擊影視、網路培訓領域侵權盜版犯罪。

▲假口罩輕輕一撕即破。（圖／翻攝央視新聞）

六、依法嚴厲打擊涉野生動物犯罪；七、建立涉企案件快速偵辦機制；八、開展涉企積案清理；九、進一步改進和規範執法辦案行為；十、積極開展法律服務。

措施強調，針對疫情期間，以不合格產品進行犯罪活動，借疫情名義製造有毒有害食品、物品，以及偽劣的建築產品等，進行嚴厲打擊，並依法打擊侵犯影視智慧財產權、涉野生動物犯罪等，保障企業復工復產安全、公共衛生風險。



公安部特別提到，要重點打擊製售假劣新冠肺炎疫苗、抗疫類藥品、病毒檢測試劑，口罩、消毒液、防護服等防護物資和醫療器械犯罪活動，保障人民群眾醫療用藥安全。

公安部食品藥品犯罪偵查局局長呂武欽解釋，長期以來，食品藥品安全問題都是人民關注的焦點，因此公安機關會同市場監管、藥監等部門展開專項打擊。

▼ 有人在疫情初期，於大陸網路上販售劣質的假口罩 。（圖／翻攝自微博）

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