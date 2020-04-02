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國台辦直屬媒體揭「兩岸攤牌」關鍵點　2024前藍綠論述受矚

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▲陸國務院公布機構設置　國台辦仍列中共中央直屬機構。（圖／視覺中國）

▲中國台灣網為大陸國台辦管理的新聞網站。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

自年初蔡英文以817萬票勝選，到新冠肺炎疫情發生以來，兩岸緊張局勢不斷加深。對此，大陸國台辦轄下直屬新聞網站—中國台灣網，以「2024之前兩岸會不會『攤牌』？有幾點值得關注」為題，刊文指出，兩岸論述是民進黨和國民黨都要面臨的問題，這是共同的考驗。

該文被列為「海峽時評」欄目，旨在討論兩岸關係發展走向，以及民進黨執政的下個任期內，兩岸會不會「攤牌。」文章開頭，首先引述台灣政治大學教授王信賢說法，後引述香港《中評社》報導，再進行總論。

▲▼國台辦旗下新聞網站發表海峽時評。（圖／截圖自中國台灣網）

▲國台辦旗下新聞網站發表海峽時評。（圖／截圖自中國台灣網）

王信賢認為，2024年以前兩還岸還不會「攤牌」，一方面是因為蔡英文會進行控管，不會明目張膽走向「法理台獨」；另一方面則是中國國民黨的兩岸論述和走向，以及台灣其他勢力如台灣民眾黨的氣勢值得繼續觀察。他補充，幾次選舉已經證明，柯文哲的個人光環很難轉移給台灣民眾黨。

該文也引述香港中評社報導，表示國民黨應當要拉近與島內年輕人的距離，傾聽年輕人的心聲，給年輕人更多的歷練機會和成長空間，提出比民進黨更有格局和願景的兩岸論述。

文章強調，「更重要的是，國民黨對於兩岸論述定位不能變，價值必須堅持。」因為國民黨的敗不在於它的兩岸連結，而與其兩岸論述混亂、中心思想不明有關係。

另對於「民進黨的贏」，不在於「兩國論」，而與其一系列政治操作有關係。所以報導稱，國民黨能否提出能夠維持兩岸關係和平發展，也給台灣年輕人希望的兩岸論述，是國民黨的真正考驗。

《中國台灣網》最後表示，兩岸之間在歷史、經濟、文化、社會等方面的聯繫是千絲萬縷、割不斷的，台灣離開大陸根本無法發展。兩岸論述是民進黨和國民黨都要面臨的問題，這是共同的考驗，針對兩岸關係加以務實思考，拿出真正有利於包括台灣民眾在內的兩岸同胞的主張和行動，才能真正有利台灣。

中國台灣網，是中共中央台辦、大陸國務院台灣事務辦公室管理的新聞網站，創建於1999年7月。

▼文章點出蔡英文以817萬票勝出2020大選，以及肺炎疫情都影響2024年之前的兩岸關係。（圖／路透社）

▲台灣總統,蔡英文。（圖／路透社）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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