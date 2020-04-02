歐美國家「未打卡介苗疫苗」疫情更嚴重？張上淳：還須更多研究驗證

▲中央流行疫情指揮中心記者會，專家諮詢小組召集人張上淳 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心在下午2點召開記者會，會中提到國外有報告顯示，因亞洲有打卡介苗疫苗，因此和歐美相比疫情較不厭重，張上淳表示，這份報告只是以國家的統計來看，對於是否有助於免疫力還有待更多研究驗證。

有媒體提問，國外有報告顯示，亞洲有打卡介苗的國家，疫情相對狀況沒有歐美國家那麼嚴重，是否是卡介苗對於免疫力有幫助，對此專家諮詢小組召集人張上淳教授表示，目前還沒辦法從學理或免疫力的檢測上，看出確實有此狀況，僅僅是初步觀察，還有待更多研究談討與驗證。

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另外張上淳也表示，新冠病毒在侵入人體後，理論上或學理上也有機會進到神經系統裡，尤其嗅覺神經腦神經在鼻腔頂部，因此這部分特別容易受到影響，為覺也是類似狀況，但聽力神經細胞在耳朵，並不容易接觸病毒，因此目前還沒有看到報導說有聽力會受損，至於新冠肺炎是否會影響聽力或引發腦膜炎，只能說有機會，但目前為止還沒出現相關各案。

中央流行疫情指揮中心表示，新冠肺炎再增10例確診，8例境外移入、2例本土。本土個案分別為50多歲男性及40多歲女性，前者多日腹瀉不適，曾至診所醫院就醫，曾3月20日與案291(印尼境外移入)接觸，3月23日發病，曾二度就診未緩解，因得知案291確診，於31日再度就醫，當天即收治負壓隔離病房採檢，今日確診；相關接觸者居家隔離中。