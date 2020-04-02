砸畢生積蓄買房顧老伴！　高雄阿公「尿布曬到發黃」重複用怕浪費

▲阿公砸畢生積蓄買房顧老伴，為了怕浪費尿布都曬過重複使用。（圖／取自華山基金會大寮愛心天使站）



記者林彥臣／綜合報導

在高雄大寮有一位阿公，為了照顧長期臥病在床的老伴，砸下畢生積蓄買了一間房子，但是他們因為經濟拮据，所以老伴使用過的尿布都要拿到戶外曬乾重複使用，以避免浪費、節省支出，華山基金會在臉書上分享了這位阿公的故事，讓許多網友願意捐助尿布幫忙。

「華山基金會大寮愛心天使站」發文分享了高雄大寮阿公的故事，老夫老妻就住在一間老舊的房子裡，為了節省開支，都會把發黃的尿布曬在戶外重複使用，華山基金會的志工每次去探視，都會帶著新的尿布提供給他們。

▲華山基金會志工每次探視都會帶著新的尿布。（圖／取自華山基金會大寮愛心天使站）



「華山基金會大寮愛心天使站」的發文一出，許多網友踴躍表示願意捐尿布，或是其他物資。在最新的貼文上也表示，「感謝社會大眾愛心，目前阿嬤的尿布已經募齊，為避免資源浪費，若你願意將愛心轉捐給其他需要的弱勢長者，我們會收到後，會根據長輩的需求發送，華山基金會高雄B區目前服務1,500多位弱勢孤老，防疫期間服務不停歇，我們會在第一線提供照顧及協助，急需您的支持，讓我們更有力量，守護每位弱勢長輩」。

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