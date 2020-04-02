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老伴臥病在床…高雄阿公砸積蓄買房照顧　尿布重複用「曬到發黃」：怕浪費

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（圖／翻攝自華山基金會大寮愛心天使站，下同）

▲（圖／翻攝自華山基金會大寮愛心天使站，下同）

圖、文／CTWANT

高雄市大寮區的巷弄內，衣架上曬的不是衣服，而是成人尿布，且已經泛黃；一問之下才知道，阿公為了照顧生病臥床多年的老伴，花了畢生積蓄買了房子，因此平常省吃儉用，老伴的尿布用過後，曬完又重新再使用。儘管有愛心人士長期捐贈尿布，但阿公還是相當節省。

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華山基金會大寮愛心天使站》在粉絲專頁寫道，「老舊房子外的廣場，壞掉的沙發、幾件發黃吊著的尿布，因重複曬多次，早已泛黃；阿嬤臥床好多年，阿公 耗盡積蓄買了房，親自照料老伴多年。」粉專指出，人員每次帶了尿布去給阿公，都會跟阿公說新的先用，舊的重複使用阿嬤會感染，但阿公每次嘴上說好，還是為了節省開支曬尿布。

志工擔心，長期下來可能會影響到健康狀況，因此每次去探視，都會帶著新的尿布。而消息一出，許多熱心民眾表示，希望盡一點心力幫助阿公阿嬤，甚至也捐贈了濕紙巾與看護墊。

由於許多善心人士踴躍捐款，粉專1日更新，感謝社會大眾愛心，目前阿嬤的尿布已經募齊，為避免資源浪費，若你願意將愛心轉捐給其他需要的弱勢長者，人員收到後，會根據長輩的需求發送，「華山基金會高雄B區目前服務1500多位弱勢孤老，防疫期間服務不停歇，我們會在第一線提供照顧及協助，守護每位弱勢長輩。」

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