快訊／連假不平靜…遠航張綱維又回台北地院開聲押庭！力拚交保回家

記者孫于珊／台北報導

遠東航空董事長張綱維因涉嫌掏空公司數十億元，3月31日遭台北地院裁定800萬元交保，他對此還一度在庭上激動落淚感激，但檢方隔日抗告成功，在愚人節當天撤銷裁定，發回北院重裁。張綱維的淚白流了……他2日又被叫回法院開庭，連續3天進進出出法院的張綱維，將再次力拚交保回家！

▲張綱維交保當晚受訪強調自己絕無動到員工1毛錢，如今裁定被撤銷，他又再度回北院開庭。（圖／記者劉昌松攝）

張綱維被檢察官指控，於2016年間資產負債表、財務報表不實記載遠航公司有關係人應受帳款30億餘元，其後將不實借據提供給民航局，另於2019年12月12日未經民航局核准逕行結束營業，涉犯《刑法》行使業務登載不實文書罪、《商業會計法》填製不實會計憑證帳冊罪、《民用航空法》未經民航局核准逕行結束營業罪，及《證券交易法》申報公告不實罪、行使業務登載不實文書罪、填製不實會計憑證帳冊罪、詐欺取財得利罪、背信罪，慘遭聲押。

▲張綱維眼眶泛淚表示，「我真的不明白怎麼會變成是犯罪所得。」（圖／記者劉昌松攝）

雖然台北地院法官審酌後，裁定張綱維800萬元交保，但檢方不服提抗告，高等法院認為張綱維交保裁定理由不備，因此撤銷裁定，再度發回北院重裁。張綱維2日現身法院開庭，在面對記者提問，他難掩失落眼眶泛淚表示，「遠航是百分之百獨資公司，我是唯一股東，公司的錢就是我的錢，我真的不明白怎麼會變成是犯罪所得。」

此外，張綱維今日能否再獲交保機會，又交保金額會再提高嗎？或是改被裁定羈押禁見去蹲看守所？還是未知數，仍待法官稍晚審理完後揭曉。

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