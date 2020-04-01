繳滿月成績單　民眾黨自評：最能監督執政黨的在野黨

▲民眾黨進入立院後召開多場記者會，自詡沒有辜負選民期待。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨1日中午舉行黨務聯繫會報，除了拍板組織章程外，會中立院黨團也羅列問政相關數據，提出「民眾黨團滿月成績單」，民眾黨發言人楊寶楨強調，數據證明，民眾黨團沒有辜負158萬選民的支持，與其他淪為執政黨側翼的政黨不同，民眾黨絕對是最有能力監督執政黨的在野黨。

民眾黨發言人楊寶楨表示，民眾黨團成軍短短1個月時間，已收到近300件選民服務，其中已完成276件，完成率超過9成。統計5位立委在各委員會的發言總次數為73次。此外，已提出並付委18個法案，並總共召開14次記者會，針對一憲二法、居住正義、防疫紓困，以及國土保護等議題提出具體作法。

提出的部分法案包括：1.「選舉權下修18歲」：提出「一憲二法」保障18歲公民權，成功倡議帶動朝野討論修憲議題。2.「居住正義」：落實實價登錄、囤房稅，保障居住正義。3.「防疫紓困」：提出二零一九新型冠狀病毒防疫及基層紓困條例草案，成功將監督機制納入最終法案，落實財政紀律；推動公共衛生師法草案，爭取公衛師專業認證。4.「阻擋國土法惡法」：提出國土計畫法第四十五條條文修正草案，與朝野成功合作阻擋執政黨為重大建設開後門，維護國土永續發展。

▲民眾黨提出滿月成績單，自許是最能監督執政黨的在野黨。（圖／民眾黨提供）

另外針對勞權議題，民眾黨提出就業保險法第74條條文修正草案、大量解僱勞工保護法部分條文等；社會安全部分則是提出槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1條文修正草案；人權領域則提出尊嚴善終法草案等等。

楊寶楨強調，民眾黨團「理性中道」的問政方式，也受到網友高度青睞，未來，民眾黨團也會秉持「以民眾為本」的宗旨，於民生議題上加強監督力道，並提出相關法案，持續為改變國會生態、改變政治文化而努力，努力成為最有影響力的在野黨。

此外，今天的黨政會議也通過了民眾黨黨內組織章程，楊寶楨表示，柯文哲主席裁示民眾黨內組織架構，包含四大部門：秘書處、組織發展部、文宣創意部，以及政策智庫。秘書處由副秘書長陳建璋執掌、組織發展部召集人蔡壁如、文宣創意部主任柯昱安、政策智庫執行長張其祿。

另外，組織發展部下設國家治理學院，由張清俊擔任主任、吳怡萱擔任公關事務長。文宣創意部則下設3位民眾黨發言人，分別由楊寶楨、陳宥丞、蔡峻維出任，未來將負責媒體回應事務。