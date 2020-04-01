里長幹事累喊「檢疫工作負擔重」！指揮中心建議北市：多聘專線人力

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／攝影中心攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，需要居家檢疫人數也多，台北市多次提到負擔重，前衛生署長葉金川提到，可請里長找助理協助。中央流行疫情指揮中心今（1日）建議，可以成立像 1999市民專線，再多聘一些人力進行關懷。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，絕大部分縣市執行居家檢疫關懷都是村里幹事，比較特別是，台北市委由里長執行，但希望是由里幹事執行，里長也是民政體系最前線，可跟各縣市溝通，希望村里幹事來執行，主要是追蹤系統上都有個資，在追蹤上，維持只能由村里幹事登入來看。

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陳宗諺說，以台北市關懷，看起來都是委託里長，里幹事和里長本來就是一體的，很多縣市則善用鄉鎮市區公所一起來協助，方法很多，有些人負責電話關懷，有些負責確認等，大家將工作分擔掉。有些鄉鎮市公所也有志工人力，以上這些都不斷提出來給台北市參考。

陳宗諺強調，新北市和台北市很辛苦，兩城市加起來要負擔很多，將近一半，確實北市可以再想一些辦法來做，如可以成立通常都是委託的1999市民專線，再多聘一些人力進行關懷。指揮官陳時中說，台北市每一里，服務大概20出頭的人，新北市12人，台中10，台南高雄大概5，相對來說北市負擔較重，有需要的話都可以協調，只要有幫助的地方，都會盡量做。至於相對大樓，人員聚集也密集，要怎樣發揮更大效率，其實北市資訊化不錯，應該都能解決。