史上最大降息潮！11家壽險公司砍宣告利率　逾千張利變保單回饋金縮水

▲各國央行掀起降息浪潮，多家保險公司決定調降利變型保單的宣告利率。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘、楊絡懸／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，各國央行紛紛吹起降息風，衝擊壽險業投資收益率，多家壽險公司決定調降4月宣告利率，包括美元、台幣等都有調整，共有1,170張保單受到影響，代表保戶所領到的增值回饋分享金也會跟著縮水。

新冠肺炎疫情來勢洶洶，重創金融市場，全球央行紛紛降息救市，美國聯準會（Fed）今年以來一共降息6碼，正式進入「零利率時代」，台灣央行也終結連14凍，宣布降息1碼，重貼現率降至1.125%，一舉創下史上新低；對利率相當敏感的壽險業而言，可說是一大挑戰。

各家保險公司4月紛紛公布利變保單宣告利率，其中，國泰人壽最新公告調整各幣別宣告利率資料顯示，新台幣利變保單宣告利率共有53張進行調整，包括現售8張、停售45張，調降幅度約在6至15個百分點區間，調整後宣告利率最低僅剩0.57%。

美元利變保單也有54張進行調整，包括現售11、停售43張，調降幅度為5個百分點，宣告利率則來到2.25%至3.4%；人民幣利變保單則有1張調整，降幅為5個百分點，調整後宣告利率區間落在2.95%至3.25%。

整體來看，國泰人壽4月共有113張保單調整宣告利率。

富邦人壽這次總共調整130張保單，其中77張新台幣利變保單最高降幅為25個基本點，調整後利率區間來到1.9%至2.05%；美元利變保單則有53張，調降幅度25至40個基點，調整後利率區間來到2.72%至3%。

新光人壽這次調整63張新台幣保單，幅度下修8至45個基本點，最高宣告利率水準為2.05%；人民幣保單也調整3張，幅度下修35至45個基本點，最高宣告利率水準為2.85%。

美元則調整46張保單，調幅5至45個基本點，最高宣告利率水準3.1%；至於澳幣保單則調整11張，調幅15至35個基本點，最高利率水準為2.85%。

元大人壽這次調降新台幣保單15至40個基本點，宣告利率至少維持2%，美元則調降5至20個基本點，宣告利率至少維持3.1%，累計調整30張保單。

台灣人壽4月調整193張保單，其中美元保單最多調降74個基本點，最高宣告利率為3.1%，而新台幣保單則降52個基本點，最高利率水準為2.25%。

中國人壽也調整188張保單，其中新台幣保單調整後宣告利率約在1.8%-2.25%，美元則落在2.9%-3.15%左右。

▲壽險業4月1日利變商品宣告利率調降概況。（圖／記者紀佳妘、楊絡懸製表，點圖可放大）

南山人壽宣布，即日起全面調降新台幣、美元利變商品宣告利率，其中，新台幣利變保單宣告利率調降0.25個百分點，保障型商品宣告利率從最高2.3%調降至最高2.05%，一般型商品宣告利率從最高2.15%調降至最高1.9%。

在美元利變商品部分，南山人壽表示，4月起也調整宣告利率，其中保障型商品宣告利率降幅最高0.5個百分點，從最高3.5%降至最高3%；一般型商品宣告利率降幅0.45個百分點，從最高3.3%調降至最高2.85%。

此次南山人壽調整保單張數共160張，其中，新台幣利變商品調整張數90張，美元利變商品調整張數70張。

全球人壽也全面調降利變型商品，新台幣保單調降幅度為0.25至0.35百分點，調整張數約40張；美元保單調降幅度為0.3至0.4百分點，調整張數約20張；而人民幣保單則調降0.15個百分點，調整張數共2張。

三商美邦人壽調整本次宣告利率，在新台幣利變型商品上，調降幅度約0.02至0.4個百分點，調整張數共36張，調整後宣告利率最高為2%；美元利變型商品的調降幅度為0.25至0.45個百分點，調整張數共30張，調整後宣告利率最高為2.85%。

遠雄人壽表示，新台幣保單調降幅度為0.25至0.35百分點，調整張數包括現售15張、停售42張，共57張；美元保單調降幅度為0.3至0.45百分點，調整張數包括現售8張、停售10張，共18張。其他外幣保單沒有調整。

宏泰人壽本月保單宣告利率調整情況，新台幣保單調降幅度0.3至0.5個百分點，調整張數包括現售5張、停售14張，共19張，調整後主力儲蓄型利變壽險、保障型利變壽險宣告利率皆為2%。

至於美元保單宣告利率調整情況，宏泰人壽透露，美元保單調降0.5個百分點，調整張數包括現售5張、停售6張，共11張，調整後主力儲蓄型利變壽險、主力保障型利變壽險宣告利率皆為3%。至於其他外幣保單則沒有調整。

利變型保單近年相當熱賣，主要是有「增值回饋分享金」的設計，也就是保單會隨著市場利率變動，有可能高於或低於銀行定存的利率，而保險公司每月都會公布「宣告利率」，以宣告利率扣除預定利率的差值，乘以前一保單年度末的保單價值準備金，給付增值回饋分享金給保戶。換句話說，當宣告利率調降之際，代表保戶所領到的增值回饋分享金也會跟著縮水。