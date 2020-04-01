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考察西溪濕地、城市大腦中心　習近平：該管就管、該放就放，這是一種能力

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▲大陸國家主席習近平考察杭州西溪濕地。（圖／翻攝新華網）

▲大陸國家主席習近平考察杭州西溪濕地。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（31日）前往杭州西溪濕地考察，他提到，濕地是地球之腎，開發要以生態保護為主，「原生態是旅遊的資本，發展旅遊不能以犧牲環境為代價，要讓濕地公園成為人民群眾共享的綠意空間。」之後，他還前往雲棲小鎮的城市大腦中心，聽取杭州運用城市大腦進行治理體系和能力現代化的情況。

▲習近平考察西溪濕地，浙江省委書記車俊（左一）陪同。（圖／翻攝新華網）

▲習近平考察西溪濕地，由浙江省委書記車俊（左一）陪同。（圖／翻攝新華網）

據了解，習近平曾於2002年擔任浙江省代省長，並於一年後接任浙江省委書記。他在2016年杭州G20工商峰會上提到，「杭州是創新活力之城，電子商務蓬勃發展，在杭州點擊鼠標，聯通的是整個世界。杭州也是生態文明之都，山明水秀，晴好雨奇，浸透著江南韻味，凝結著世代匠心。」

這次，習近平再度走訪曾經生活工作達6年的杭州，首站便前往西溪濕地公園考察。據悉，西溪濕地公園被列5A級景區，也是大陸首個溼地國家公園，除了自然景觀及動植物資源豐富外，西溪濕地也擁有濃厚的文藝界氣息，包括台灣知名漫畫家朱德庸、蔡志忠及香港漫畫家黃玉郎等，先後進駐西溪濕地的創意產業園。

▲杭州城市大腦運行指揮中心。（圖／翻攝央視）

▲杭州城市大腦運行指揮中心。（圖／翻攝央視）

隨後，習近平前往西湖區雲棲小鎮的城市大腦運營指揮中心。這部杭州城市大腦運營系統，共包含警務、交通、文旅、健康等11大項目和48個應用場景，日均數據可達8000萬條以上。值得注意的是，因應新冠肺炎疫情需要的杭州「健康碼」，便是這部「城市大腦」的重要產物。

▲城市大腦運營中心位於杭州西湖區的雲棲小鎮。（圖／翻攝央視）

▲城市大腦運營中心呈現杭州湖濱區即時人流情況。（圖／翻攝央視）

習近平表示，目前防控還不能夠麻痹，還是不要進行過多的聚集活動，「大家想看電影，就看網上的吧！」他提到，西溪濕地是以預約旅遊的方式，現在一律要求在定額的30%，「這些還都是需要的，這也是一個國家治理水平的表現。該管起來就能夠迅速地管起來，該放開又能夠有序地放開，收放自如，進退裕如，這是一種能力。」

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