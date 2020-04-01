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大陸一日新增「無症狀病患130例」　武漢首現境外輸入

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▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲大陸一日新增無症狀病患130例 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委1日通報，3月31日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例36例，其中境外輸入病例35例，本土病例1例（廣東1例）；新增無症狀感染者130例，當日轉為確診病例2例，當日解除隔離302例。

新增死亡病例7例（湖北6例，上海1例）；新增疑似病例26例，均為境外輸入病例；當日新增治癒出院病例186例，解除醫學觀察的密切接觸者1418人，重症病例減少62例。

境外輸入現有確診病例691例（含重症病例20例），現有疑似病例169例。累計確診病例806例，累計治癒出院病例115例，累計死亡病例0例。

截至3月31日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2004例（含重症病例466例），現有疑似病例172例。累計確診病例81554例，累計治癒出院病例76238例，累計死亡病例3312例，累計追蹤到密切接觸者707913人，尚在醫學觀察的密切接觸者20314人。

湖北新增確診病例1例（武漢1例，為境外輸入病例），新增治癒出院病例173例（武漢173例），新增死亡病例6例（武漢5例），現有確診病例1283例（武漢1279例），其中重症病例435例（武漢432例）。累計治癒出院病例63326例（武漢46175例），累計死亡病例3193例（武漢2553例），累計確診病例67802例（武漢50007例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者130例，當日轉為確診病例2例，當日解除隔離302例。尚在醫學觀察無症狀感染者1367例，比前一日減少174例。

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