美「1億打」手套訂單轉到台灣　毛紡業者卻大嘆：錢很難賺

▲美國新冠肺炎死亡人數超過911，川普表示：未來2週很艱難。（圖／路透）

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國內毛紡業者近期接到美國廠商洽談毛料手套的訪價事宜，研判可能是受到大陸等地生產供應鏈停復工時程影響及質疑商品安全性，而轉向詢問到台灣工廠。只是當一聽到對方希望出貨量的數目，讓國內毛紡廠商嘖嘖稱奇並驚訝地說：「怎麼可能。」

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據悉，北部一帶的毛紡廠商圈日前傳出一張很大的轉單，數量是1億「打」的毛料手套。許多老闆在群組間紛紛留言問說：「單位是「打」，有沒有搞錯？」，「1億雙的手套，大家都要想辦法如何拚一拚才有可能出貨。如果真的是要1億打，等於是『12億』雙的手套。」，「錢，真難賺。」

一位專做線染的紡織工廠老闆表示，其實台灣做毛料手套的生產供應鏈，已經不像過去那樣的完整，如果是做幾千萬雙手套，還有可能出貨，一旦數量過於龐大，像他們這類的中小型工廠根本吃不消。而過往這位老闆的訂單主要是透過中間商接到美國的訂單，像是綁禮品的緞帶上面的多樣化顏色線料。如今陸續出現訂單出貨遞延的通知，營收也已受到影響。

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