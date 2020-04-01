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這裡有洋蔥！ 台南72歲老藥師包著尿布增量販售口罩

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▲台南市中西區民生路上的千代藥局72歲陳盈舟藥師，包著成人紙尿褲在服務民眾發賣口罩，其熱心盡責精神，令人感佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區民生路上的千代藥局72歲陳盈舟藥師，包著成人紙尿褲在服務民眾發賣口罩，其熱心盡責精神，令人感佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市有33家藥局增量增口罩以滿足需要的民眾，惟台南市中西區民生路上的千代藥局72歲陳盈舟藥師，竟是包著成人紙尿褲在服務民眾發口罩，這樣的熱心盡責精神實在令人感佩。

▲台南市中西區民生路上的千代藥局72歲陳盈舟藥師，包著成人紙尿褲在服務民眾發賣口罩，其熱心盡責精神，令人感佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區民生路上的千代藥局72歲陳盈舟藥師，包著成人紙尿褲在服務民眾發賣口罩，其熱心盡責精神，令人感佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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72歲老藥師陳盈舟說，他穿著紙尿褲可以直接尿下去沒關係，沒有跑廁所的問題，但說到民眾每天都要排隊買口罩之事，他就止不住激動的情緒，眼眶泛紅落淚，他說：「我還可以做，為什麼不多做一點，禮拜天看到一大堆民眾出來買口罩，都把之前平日沒賣完的口罩全部買光了，我才嚇一跳，既然民眾的需求這麼大，國家也正需要我們藥師出來幫忙，別人都可以做，我為什麼就不能多做一點，於是我就報名參加增量銷售口罩的藥局，還好我的孩子在下班或放假的閒暇時間，因看到我身為父親的辛勞，也會主動來幫忙我代售防疫口罩，我們看到民眾買到口罩的那種釋懷的心情都很欣慰。」

▲台南市中西區民生路上的千代藥局72歲陳盈舟藥師，包著成人紙尿褲在服務民眾發賣口罩，其熱心盡責精神，令人感佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳盈舟說他能分裝口罩的時間都是在打烊以後，每天都累到倒頭就睡，尤其是在假日購買口罩人潮最多的時候，連白天需要固定上班的孩子都不知道他是幾點才睡，他訴說著代售政府防疫口罩時，所帶來的生活改變。

陳盈舟說，因為他本身患有泌尿道系統的問題，之前開刀手術後就需常包著尿布來工作，但這樣的困擾與不便並沒有改變他要服務民眾的心，陳盈舟說：「我常常在想，與其去埋怨環境不好，不如把自己的工作做好。」這是他對從事藥師工作數十年來的心得，也是他想要告訴年輕藥師的真心話。

▲台南市中西區民生路上的千代藥局72歲陳盈舟藥師，包著成人紙尿褲在服務民眾發賣口罩，其熱心盡責精神，令人感佩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會理事長吳振名說，每一位參與這次代售政府防疫口罩的藥師都有一顆熱忱奉獻的心，尤其是要感謝這些資深藥師的精神，與實際參與代售防疫口罩的行動，雖然這對他們來說是相當耗時、耗力的工作，但為了全民防疫不忍退出實名制，更是年輕藥師的表率，大家都希望能幫政府把這次的防疫做到最好，也希望把藥師調劑慢性病處方箋的事做好，讓民眾可以安心用藥，也可防堵疫情，讓全民都能獲得健康來安然度過這次的全球疫災。

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