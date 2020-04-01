　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約新冠肺炎破1500死「州長弟弟也中」　古莫：短期內不會好轉！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠肺炎,新冠病毒,紐約,美國。（圖／路透）

▲新冠肺炎在紐約擴散。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約31日專電

紐約州新冠肺炎疫情持續惡化，單日332人死亡，總數達1550死，州長古莫擔任CNN主播的弟弟克里斯也確診。古莫坦言大家都低估冠狀病毒危險性，須做好長期抗疫心理準備。

紐約州政府最新數據顯示，全州2019冠狀病毒疾病 （COVID-19）確診病例增加14%，達7萬5795 例；單日新增332死，創疫情爆發以來新高，4天來死亡人數激增近2倍，累計1550死，占全美逾45%。

古莫（Andrew Cuomo）簡報時說：「我們低估這病毒，它比我們預期還強大且危險。」 古莫表示，2019冠狀病毒從中國傳進美國開始，美國反應就慢半拍，防疫必須超前病毒，一直苦苦追趕沒辦法戰勝疫情。他強調必須未雨綢繆，紐約目前所做人力與物資安排，都是為了打疫情高峰的硬仗。

▲紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

簡報期間，美國有線電視新聞網（CNN）49歲主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）透過推特公布自己近期出現發燒、畏寒和呼吸急促症狀，冠狀病毒檢驗呈陽性反應，目前在住家地下室自主隔離，將持續在家主持節目。

這對相差13歲的兄弟兩週前才在節目連線時鬥嘴， 爭論誰才是母親馬蒂達．古莫（Matilda Cuomo）最愛的兒子。古莫今天以「最好的朋友」稱呼弟弟，強調病毒一視同仁、所有人都可能感染，並說弟弟「沒他想像中強壯」，但是會安然痊癒。

▲▼紐約市中央公園搭建「野戰醫院」對抗新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲紐約市中央公園搭建「野戰醫院」對抗新冠肺炎疫情。（圖／路透）

古莫以弟弟染疫為例強調保持社交距離的重要性。 他提到，兩週前勸弟弟不要和88歲的母親一起住，「如果我母親還待在弟弟家中，她很可能會接觸到病毒，這時情況就大不相同了」。 最新數據顯示，紐約州武漢肺炎住院患者突破1萬 大關，達1萬929人，其中2710人住進加護病房，兩項數據都較昨天增加15%。

紐約州政府預估，疫情將在2至3 週內達到高峰，屆時估計需要多達14萬張醫院病床、4 萬個加護病房床位。 紐約州政府要求非民生必需企業所有員工待在家、 民眾盡可能減少外出的行政命令已延長，將至少實施到 4月15日。

古莫呼籲民眾做好長期居家防疫的心理準備 ，直言疫情「短期內不會好轉」。 古莫說：「如果疫情在14到21天內達高峰，你還要等曲線慢慢往下才能放心。所以調整好心態與期待，以免每天早上起床都感到失望。」（編輯：陳政一） 

ET快訊
董至成炫耀房事「讓老婆撕床單」！7天沒洗澡照樣「翻雲覆雨」
美國官方預測新冠肺炎24萬死亡　川普：接下來2周將非常痛苦
他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元應召女　最後2人交往結局神展
台大證實：2學生和台師大確診生修同堂課　2周內不得到校上課
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠肺炎重症看年齡　英研究：50歲以上風險高

美國官方預測新冠肺炎「24萬死亡」　川普：接下來2周將非常痛苦！

快訊／美國愛達荷州規模6.6地震！　鄰州也能感覺到

紐約新冠肺炎破1500死「州長弟弟也中」　古莫：短期內不會好轉！

義大利4050例確診「創14天新低」　837死成長曲線趨緩

土耳其確診1萬3531例躍全球第10　疫情爆發3週累計214死

川普再提2兆美元大撒幣！　投入全國基礎建設：要又大又夠膽

法國日增499死！總死亡人數超越中國　衛生官員：醫學史上首見

美航母羅斯福號破百人中鏢！　艦長急發SOS：讓4000官兵下船隔離

巴黎封城直擊！台男見法國人「口罩戴額頭」：在防曬？　鄰居狂借狗放風

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

防疫少出門...超萌陪練員薩摩耶　獻熱吻獎勵！網：以後都在家運動

新冠肺炎重症看年齡　英研究：50歲以上風險高

美國官方預測新冠肺炎「24萬死亡」　川普：接下來2周將非常痛苦！

快訊／美國愛達荷州規模6.6地震！　鄰州也能感覺到

紐約新冠肺炎破1500死「州長弟弟也中」　古莫：短期內不會好轉！

義大利4050例確診「創14天新低」　837死成長曲線趨緩

土耳其確診1萬3531例躍全球第10　疫情爆發3週累計214死

川普再提2兆美元大撒幣！　投入全國基礎建設：要又大又夠膽

法國日增499死！總死亡人數超越中國　衛生官員：醫學史上首見

美航母羅斯福號破百人中鏢！　艦長急發SOS：讓4000官兵下船隔離

巴黎封城直擊！台男見法國人「口罩戴額頭」：在防曬？　鄰居狂借狗放風

光寶科固態儲存部門賣給鎧俠　因疫情延後交割

新台幣開盤貶值4.6分　以30.3元兌1美元開出

LIVE／清明防疫破口來襲　蔡英文敞廳談話再上火線

新冠肺炎年輕人不用怕？　重症科醫師舉3點「一樣危險」

2.43億大樂透得主快來領！台東開出至今未出面　4/25兌獎截止

許維恩17年愛貓走了…KID黑白照悼念：我愛你！　「生命中佔據重要一段」

預知力保鑣王子的詛咒！懸疑驚悚般的愛情《覆活》英文劇名有寓意

陳柏惟深夜換大頭貼整粉絲　網友秒拆穿：原來是王識賢我還以為是3Q…

納智捷URX新增「99.9萬元」七人座車型　消費者的聲音原廠聽到了

直擊 / 新北市政會議啟動「社交距離」　局處首長相隔1.5公尺

年輕妹辛亥隧道口自摔險遭輾！自小客急煞...特勤警閃避不及撞車尾

國際熱門新聞

驚！北韓集中營政治犯變人體肥料

日升級對台旅遊警示　研議入境全面隔離14天

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

美國770死單日最多！病逝數超越中國

美航母羅斯福號破百人中鏢！艦長急發SOS

荷蘭發現監測病例清0最佳策略：驗廢水

紐約州長主播弟確診！　推特發文：被隔離在「我家的地下室」繼續工作

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

道瓊跌幅21.8％！創30年來單季最差紀錄

「鬼男孩」昏迷13年　 聽媽絕望喊崩潰

紐約醫院拉出「病逝遺體沿街擺」場景震撼

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

巴黎女「口罩戴額頭」！台人封城直擊傻眼：在防曬？

梅西百貨銷售低靡　上萬員工放無薪假

更多熱門

相關新聞

台大證實：2學生和台師大確診生修同堂課

台大證實：2學生和台師大確診生修同堂課

台灣師範大學一名20多歲男學生確診新冠肺炎，由於台師大和台大、台科大為三校聯盟，也讓另兩校學生憂心。對此，台大深夜以「雙語」回應指出，本校有兩名同學至台師大與確診生同修一門課，已被要求從最後接觸日起兩周內不得到校上課。

觀光局兩大主管撇清　同事幫抱屈

觀光局兩大主管撇清　同事幫抱屈

西班牙門將感染「25分鐘無法呼吸」

西班牙門將感染「25分鐘無法呼吸」

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

土耳其確診躍全球第10　共214死

土耳其確診躍全球第10　共214死

關鍵字：

新冠病毒COVID-19新冠肺炎紐約古莫cuomo

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

漁光島野戰女主角　網友：就是她

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

張鈞甯、陳意涵爆「閨蜜決裂」！

今晚鋒面來了！雨最多時間點曝

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面