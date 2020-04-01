紐約新冠肺炎破1500死「州長弟弟也中」　古莫：短期內不會好轉！

▲新冠肺炎在紐約擴散。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約31日專電

紐約州新冠肺炎疫情持續惡化，單日332人死亡，總數達1550死，州長古莫擔任CNN主播的弟弟克里斯也確診。古莫坦言大家都低估冠狀病毒危險性，須做好長期抗疫心理準備。

紐約州政府最新數據顯示，全州2019冠狀病毒疾病 （COVID-19）確診病例增加14%，達7萬5795 例；單日新增332死，創疫情爆發以來新高，4天來死亡人數激增近2倍，累計1550死，占全美逾45%。

古莫（Andrew Cuomo）簡報時說：「我們低估這病毒，它比我們預期還強大且危險。」 古莫表示，2019冠狀病毒從中國傳進美國開始，美國反應就慢半拍，防疫必須超前病毒，一直苦苦追趕沒辦法戰勝疫情。他強調必須未雨綢繆，紐約目前所做人力與物資安排，都是為了打疫情高峰的硬仗。

▲紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

簡報期間，美國有線電視新聞網（CNN）49歲主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）透過推特公布自己近期出現發燒、畏寒和呼吸急促症狀，冠狀病毒檢驗呈陽性反應，目前在住家地下室自主隔離，將持續在家主持節目。

這對相差13歲的兄弟兩週前才在節目連線時鬥嘴， 爭論誰才是母親馬蒂達．古莫（Matilda Cuomo）最愛的兒子。古莫今天以「最好的朋友」稱呼弟弟，強調病毒一視同仁、所有人都可能感染，並說弟弟「沒他想像中強壯」，但是會安然痊癒。

▲紐約市中央公園搭建「野戰醫院」對抗新冠肺炎疫情。（圖／路透）

古莫以弟弟染疫為例強調保持社交距離的重要性。 他提到，兩週前勸弟弟不要和88歲的母親一起住，「如果我母親還待在弟弟家中，她很可能會接觸到病毒，這時情況就大不相同了」。 最新數據顯示，紐約州武漢肺炎住院患者突破1萬 大關，達1萬929人，其中2710人住進加護病房，兩項數據都較昨天增加15%。

紐約州政府預估，疫情將在2至3 週內達到高峰，屆時估計需要多達14萬張醫院病床、4 萬個加護病房床位。 紐約州政府要求非民生必需企業所有員工待在家、 民眾盡可能減少外出的行政命令已延長，將至少實施到 4月15日。

古莫呼籲民眾做好長期居家防疫的心理準備 ，直言疫情「短期內不會好轉」。 古莫說：「如果疫情在14到21天內達高峰，你還要等曲線慢慢往下才能放心。所以調整好心態與期待，以免每天早上起床都感到失望。」（編輯：陳政一）