觀光局兩大主管撇清接待　同事心疼確診職員：約聘雇怎反駁？

▲自疫情爆發以來，現在機場的工作人員比旅客多。（圖／記者陳弘修攝）

記者黃翊婷／綜合報導

交通部觀光局被爆出內勤高官指示下屬，在機場接待高官兒子（案277），導致桃機旅服中心同仁（案269）與其5歲兒子感染新冠肺炎。雖然林、張兩位當事人皆否認接待，但案269的朋友、同事紛紛跳出來打抱不平，心疼他身為「約聘雇」，面對這樣的情況根本無力說明，還得擔心肺部尚未發育完全的5歲兒子，是否會因病留下後遺症。

當初前往接待觀光局林姓高官兒子的人，除了案269，還有旅服中心張姓主任，傳聞這位張主任與林兒關係有如叔姪輩，和林姓高官私下交情也很好。雖然林、張兩人事後皆澄清並未要求接待，但交通部長林佳龍已指示，針對失職的長官記一大過，高官也被調離現職，觀光局長周永暉也因為督導不周，可能列入檢討名單中，後續不排除會面臨懲處。

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據了解，案277因為接觸的人很少，林姓官員及張姓主任採驗結果皆為陰性。然而，案269只是奉命行事，最後不僅自己確診，連只有5歲的兒子也被傳染，現在父子倆都在接受隔離治療，外界還一度錯誤解讀是他拍馬屁，讓他相當氣憤。

案269的朋友及同事聽聞此事，也紛紛替他打抱不平，並在接受《聯合報》採訪時直言，案269是一年一聘的「約聘雇」，在這場事件中只是一名小職員，根本無力說明，面對兩大主管也無法反駁，但他最擔心的還是5歲兒子，畢竟孩子尚年幼，肺部還未發育完全就染上新冠肺炎，光是未來是否會留下後遺症，就讓他十分焦慮，現在只想好好照顧小孩，不想再管外界的傳聞。