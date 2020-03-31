快訊／菲律賓內政部長也中鏢！　「無任何症狀」確診新冠肺炎

▲菲律賓內政部長愛德華多（Eduardo Ano）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

菲律賓內政部長愛德華多（Eduardo Ano）在經過檢測之後，確診新冠肺炎陽性。

綜合外媒報導，愛德華多在31日時表示，他收到了檢測的結果，確定感染新冠肺炎，但是他並沒有出現任何感染之後的情況，例如咳嗽、發燒或是呼吸困難；他是菲律賓政府國家工作隊的副主席，負責執行控制病毒的措施，例如封鎖、設立檢查站和宵禁。

據悉，愛德華多在確診前跟4名檢驗出陽性的人有接觸，目前他正在家裡隔離工作。