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蓬佩奧指責中方發布疫情假消息！陸外交部：我們無心、無暇也不屑

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▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前與北約祕書長斯托騰伯格（Jens Stoltenberg）通話，並指責俄羅斯與中國在新冠肺炎的疫情上散播錯誤訊息。對此，中國外交部發言人華春瑩今（31）日回應指出，「我們無心、無暇也不屑於發起所謂『虛假信息運動』。」

華春瑩表示，自疫情爆發以來，中方始終本著公開、透明、負責任態度，及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家通報疫情信息，盡己所能為有需要的國家提供支持和幫助，得到國際社會普遍讚譽。針對美官員稱中方發出錯誤訊息，華春瑩反問「不知道能否明確指出哪些信息是虛假的？是中方的抗疫成效？還是中方向其他國家提供的支持和幫助？」

「至於美方自己處理這場危機究竟怎樣，美國國內有很多報導，美國人民也有切身體會。」華春瑩說，中國人民非常關注和擔心美國疫情發展，同時真誠希望美方能夠盡快戰勝疫情，美國人民的生命安全和身體健康能夠得到維護。

她強調，疫情發生後中方不斷與時間賽跑，與病毒抗爭，現在很多中國企業仍在爭分奪秒、夜以繼日生產醫療防疫物資，為世界其他國家抗擊疫情提供物資保障，所以「我們無心、無暇也不屑於發起所謂『虛假信息運動』」。最後，華春瑩稱，希望美方有些人能聚焦美國國內疫情防控，多做有利於中美合作抗疫的事。

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

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