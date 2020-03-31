上節目說「陳菊嗜好敗壞官威」　名嘴張友驊否認誹謗：她喜歡按摩眾所皆知

記者孫于珊／台北報導

名嘴張友驊因在政論節目中，評論總統府秘書長陳菊於高雄市長任內的政務，包括募款方式、輕軌採購、高雄氣爆案等事件，還說陳菊的「嗜好」敗壞官威，因而被陳菊告妨害名譽。台北地院31日下午開庭，張友驊當庭否認犯罪，表示他所言都有經查證，且陳菊熱愛按摩、喜歡吃日本料理眾所皆知，沒有誹謗。

▲名嘴張友驊在節目上評論陳菊於高雄市長任內的政務，挨告後不認罪，認無是合理評論。（圖／記者孫于珊攝）

張友驊不找律師，選擇自行陳述，他解釋，陳菊的「紅衛兵」也就是指菊系「六小福」（6位故意在議會給韓國瑜難堪的高雄市議員），同時質疑陳菊包庇，讓高雄市府3名顧問可輪流做莊「包工程」，痛批根本是「施工一條龍」，所以導致高雄市道路有5000多個洞。

張友驊還曾在節目中說到，陳菊在登革熱期間用蚊帳包覆市長官邸、國營事業董事長夫人為她學日本料理，還說陳菊怕熱所以會開冷氣耗電費，陳菊喜愛沙龍、按摩等嗜好，張友驊將陳菊的種種舉止連結在一起，批她敗壞官威。

張友驊對此表示，陳菊喜歡按摩是每個政壇人士都知道的事，大家也都知道陳菊喜歡吃日本料理，還曾開過日本料理店，「我有去吃過」，因此知道陳菊請樁腳吃飯都不用自己的錢，「如果是自掏腰包，請把發票拿出來！」

張友驊強調，他所說的話都有向節目來賓、高雄市議員、農田水利會會長的秘書、王金平等人查證，日本料理一事則是親身經歷，但陳菊律師請他提出具體求證過程、時間、正確人名等資料，張友驊反嗆，「不要在時間上玩文字遊戲」、「如果陳菊記得起來，我也記得起來」，還強調，陳菊所提出的節目譯文自證，若未經交互詰問，不得視為證據，更要求陳菊要出庭！

張友驊庭後受訪表示，陳菊有告人的權利，他也有答辯的權力，他沒有想傳喚證人出庭，除非對方要求傳證人，他就會依照大法官會議，「陳菊也要到庭」，另外他也指出，對於他上次因搬家因素未出庭，造成訴訟耽擱一事，已向陳菊律師再三道歉。

張友驊2019年1月間，陸續於政論節目《新聞龍捲風》上說陳菊「調親信到國營事業」，還利用國營事業募款的錢幫助新人選上市議員，讓新人進而成為陳菊的「紅衛兵」；而負責募款的市府顧問也出現「包工程」情形；甚至說陳菊「喬」輕軌車廂採購一事，疑有弊案等，然而這些言論令陳菊不堪受辱，憤而提告。

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