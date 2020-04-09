　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫情抑制民眾「開心」需求　陸消費行為調查：奢侈品業受衝擊較大

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢商場重新營業後，最受歡迎的是化妝、保養品專櫃。（圖／翻攝中新網）

▲武漢商場內的化妝、保養品專櫃。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

隨新冠肺炎疫情趨緩，民眾對消費的觀念及行為也產生變化。大陸學者及專家針對疫情前後全國範圍的消費行為進行調查研究發現，在疫情期間，防護用品及「食品生鮮」類的自我增強型消費普遍增加，奢侈品等非必需用品的消費減少；疫情結束後，健康及保險類支出增加，受疫情影響的消費品會獲得補償。

▲消費者於疫情期間對於生鮮食品及學習需求增加。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲消費者於疫情期間對於生鮮食品及學習需求增加。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，由北京大學光華管理學院教授彭泗清、沈俏蔚和中央財經大學商學院講師姚凱共同組成的調研團隊於3月9日至10日，針對疫情期間的消費偏好、對物價上漲幅度的感知和接納程度以及疫情結束後的消費意向與消費者信心，進行市場調查，共回收1097份有效樣本。

調查報告顯示，疫情期間的消費行為呈現出，健康消費需求上升及「自我增強型消費」增加的特徵。數據顯示，80%以上的消費者都增加了防護用品的消費，其中「大量增加」防護用品消費的超過53%。以針對性強的口罩、消毒液、酒精等防護用品為主。

此外，超過五成的受訪者增加了「食品生鮮」消費，主因可能源於，居家時間長，對於食品生鮮的需求增加或為了增加營養、提高免疫力。

另一方面則反映在個人能力提升方面的消費增加。疫情期間，五成以上的人增加了「學習」，大多數是利用遠程辦公和會議系統，55%的人同意「疫情時期，我學會了一些新技能。」

▲武漢封城首日，賣場內生鮮蔬菜幾乎搶購一空。（圖／讀者提供）

▲大陸賣場內生鮮蔬菜遭搶購一空。（圖／讀者提供）

然而，疫情期間由於購物困難，大部分非必需品的消費明顯減少，其中奢侈品、服飾美妝及餐飲外賣減少幅度最為明顯。分析指出，疫情的暴發刺激了人們 「安心」的需求，同時抑制了「開心」的需求。專家認為，在疫情得到完全控制之前，「重安心、輕開心」的傾向還會持續，奢侈品行業可能受到很大的衝擊。

至於疫情過後的消費習慣改變，報告指出，消費者預期在疫情結束後會增加健康、保險類消費支出，疫情期間受抑制的部分消費品類會在疫後得到補償，多數品類的消費與疫前持平，而奢侈品消費將明顯下降。

數據顯示，58.7%的受訪者會增加或者大幅增加運動健身類消費；防護類消費在疫後仍會持續，約40%的受訪者表示會比疫情發生前增加該類消費；33.4%的人會增加保健類消費。

▲疫情期間，部分公司採取線上辦公避免人群接觸增加傳染風險。（圖／翻攝大眾網）

▲疫情期間，部分公司採取線上辦公避免人群接觸增加傳染風險。（圖／翻攝大眾網）

在補償性消費下，親友聚會、旅遊分別有46%和44%的受訪者提到會明顯增加，而娛樂消費、餐飲外賣基本持平，分別有44%和38%的人表示沒有變化。

專家建議，疫情過後可由，繼續推動供給側改革，以質量升級來推動消費升級、建設更加健康文明的消費文化和生活方式及提升消費者信心三方面著手，逐步恢復有序的市場供需環境。

報告顯示，本次調查範圍來自全國29個省區市，平均年齡33.8歲，其中男性佔比28.9%，女性佔比71.1%, 本科及以上學歷佔82.7%，月收入3000元（人民幣，下同）及以下的佔21.1%，3001-6000元的佔23.1%，6001-10000元的佔25.4%，10001-30000元的佔23.3%，30000元以上的7.1%。參與調查者的職業主要包括企事業職員、企事業管理人員、專業人士及全日制學生等。
 

ET快訊
快訊／挖到大腿！　宜蘭羅東工地發現女性屍塊
今晚不用來了！酒店小姐補睡中驚醒…轉戰飯局妹　1小時損失3千
獨／武漢丈母娘瞞台灣女婿跳樓輕生　自責「是我害了你們！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸委會：陸生來台有助兩岸交流　對岸片面暫停「罔顧學生權益」

疫情抑制民眾「開心」需求　陸消費行為調查：奢侈品業受衝擊較大

港府上訴成功！香港高院裁決：《反蒙面法》不違憲

武漢群體免疫或已存在…成中國最安全城市！張文宏：許多人擁有免疫力

對電梯按鍵吐口水？旁人勸阻竟遭忽視　他道歉：只是哈氣

獨／是我害了你們！丈母娘武漢封城後自責輕生　台灣女婿首度露面

香港迪士尼高管減薪30%　正職演員每週1天無薪假

陸教育部暫停陸生赴台就讀：先解決返台就讀受阻問題！

陸「可食動物名單」擬禁吃狗肉！官方：狗是「伴侶動物」不宜列禽畜

恩愛夫妻確診每天急問老伴情況　醫生卻騙他「手機壞了」真相令人鼻酸

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

陸委會：陸生來台有助兩岸交流　對岸片面暫停「罔顧學生權益」

疫情抑制民眾「開心」需求　陸消費行為調查：奢侈品業受衝擊較大

港府上訴成功！香港高院裁決：《反蒙面法》不違憲

武漢群體免疫或已存在…成中國最安全城市！張文宏：許多人擁有免疫力

對電梯按鍵吐口水？旁人勸阻竟遭忽視　他道歉：只是哈氣

獨／是我害了你們！丈母娘武漢封城後自責輕生　台灣女婿首度露面

香港迪士尼高管減薪30%　正職演員每週1天無薪假

陸教育部暫停陸生赴台就讀：先解決返台就讀受阻問題！

陸「可食動物名單」擬禁吃狗肉！官方：狗是「伴侶動物」不宜列禽畜

恩愛夫妻確診每天急問老伴情況　醫生卻騙他「手機壞了」真相令人鼻酸

「LINE Pay Money網購週」助攻商家　祭最高15%點數回饋

網爆伊薩米勒「掐脖女粉」暴走全程　警打臉：沒人被捕

民眾投保「盡量不用去醫院體檢」！南山人壽宣布：可優先以現有資料　進行核保評估

只要6元！桃園隱藏版無名小籠包　皮薄肉餡多、咬下就爆汁

芭黎台商三採陰卡關78天！　張上淳曝「不考慮驗病毒」關鍵原因

超狠毒！嘉義布袋浪浪遭虐打「眼爆凸斷腳」　網怒：這麼可愛怎捨得...

SBL／賈西亞父親離世10日返美　璞園將以單洋將完成賽季

JHBL／永仁、復興2連勝　攜手叩關4強

炎亞綸罵譚德塞激怒陸網友！　微博PO文列4解釋：我的世界人類就是一體

被譚德塞痛罵後台灣更紅了　蔡英文推特追蹤突破95萬

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

大陸熱門新聞

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

骨科名醫被女同事虐殺…剁成丁「肉片片割下」！

武漢封城悲歌　岳母瞞台灣女婿輕生

川普砲轟WHO　陸：譚德塞帶領抗疫獲高度讚譽

不爽行員鄙視　一天內轉走上億存款...行長嚇傻關切

法國派機到上海領口罩！飛行員落地確診了

陸三溫暖爆發8人群聚感染　顯示新冠病毒不畏高溫潮濕

「Air Jordan」vs.「喬丹體育」！終審判決出爐了

陸教育部暫停陸生赴台：先解決返台就讀受阻問題！

供600多床位！黑龍江綏芬河方艙醫院11日啟用

武漢人曝解封首日：其實有點麻木

性侵養女4年…身分起底：知名上市公司高管！

陸教育部：台灣罔顧陸生就學權利

披薩店女老闆　感染後仍開店！

更多熱門

相關新聞

南韓13日起取消台灣等90國免簽

南韓13日起取消台灣等90國免簽

為防堵新冠肺炎（COVID-19）境外移入，韓國政府今天宣布自13日起暫時取消90國的短期免簽入境待遇。

台東林管處森林育樂場域防疫措施

台東林管處森林育樂場域防疫措施

「疫」外受惠！家具龍頭詩肯第一季營收成長27%創新高

「疫」外受惠！家具龍頭詩肯第一季營收成長27%創新高

台中8大娛樂場所採實名制！高雄暫不跟進

台中8大娛樂場所採實名制！高雄暫不跟進

全國舞廳、酒店即日停業　金芭黎出面說話了　　

全國舞廳、酒店即日停業　金芭黎出面說話了　　

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒大陸戰疫消費奢侈品健康

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面