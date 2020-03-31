台師大1生確診「匡列13接觸者」　原室友3人移至單人房隔離中





▲台師大今日證實一名確診病例。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情延燒至校園，指揮中心今（31日）證實，今日確診的案322為20多歲男性，初步掌握接觸者共13人，感染源與活動史待釐清。台師大今日下午也出面說明，校方於30日晚間接獲通知，某系學生確診新冠肺炎，該生宿舍已進行消毒，另外，該生同房的3名室友也已安排單人房，進行居家隔離。

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▲台師大學務長林玫君。（圖／記者屠惠剛攝）

台師大學務長林玫君今日受訪時表示，台師大於30日深夜接獲通知，某系一名學生確診新冠肺炎，學校配合疫情調查，並釐清相關接觸者情形。

林玫君說明，一接到通知後，校方即安排同寢室同學移出宿舍，進行居家隔離，學校原本每日針對教室、公共區域、宿舍進行環境消毒，該生課表上之教室及寢室，均已再次加強全面清潔消毒。

林玫君也說，因該生平時生活單純規律，無出國旅遊史，也無跨校選課。為達最大保護原則，校方緊急通知相關課程立即啟動遠距教學，以避免衍生任何可能接觸，並已安排於清明連假期間全校大消毒，後續再依疫調結果辦理。

▲台師大。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全台累積確診個案達322例，其中案322無出國史，是台師大學生。（圖／陳昱璇製）

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