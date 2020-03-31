澳門明發放3.8萬現金抗疫紅包！全民還免繳3個月水電費

▲澳門經濟以博弈產業為主，受疫情影響衝擊巨大。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府31日宣布，因應新冠肺炎疫情對經濟及民生的影響，從4月1日起分批向澳門永久性居民發放1萬澳門元（約3.8萬元新台幣），非永久性居民也能獲得6000澳門元（約2.3萬元新台幣）。

澳門政府指出，政府逐步推行多項紓解民困措施，其中對「2020年度現金分享計劃」作出特別安排，從4月1日起至6月19日，分批向澳門特區永久性居民及非永久性居民，派發澳門元1萬元及澳門元6000元。

▼澳門特首賀一誠。（圖／澳門政府）



澳門政府還提到，為加強對居民及商戶的支援，推出水電費豁免及補貼措施，以紓解在防疫抗疫期間的水電費用開支，有關措施已於3月份實施，居民及商戶的水電費用開支，已陸續獲得減免。

根據澳門財政局資料，居民部分，可免繳住宅用戶3個月水電費；水費方面，豁免住宅用戶本年3至4月發單月份所涉及的水費，以及5至6月發單月份所涉及的一半水費；電費方面，豁免住宅用戶本年3至5月發單月份所涉及的電費。

中小企業的部分，澳門政府推出「企業商號水電費補貼措施」，設定金額上限，為期3個月；水費方面，補貼非住宅用戶本年5至6月發單月份所涉及的水費，以及7至8月發單月份所涉及的一半水費，補貼上限為每戶每月澳門元3000元；電費方面，補貼非住宅用戶本年3至5月發單月份所涉及的電費，電費補貼上限則為每戶每月澳門元1萬元。