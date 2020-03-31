有洋蔥！員林車站「台鐵便當」今晚熄燈　女顧客抱店長妻哭了

▲員林車站台鐵便當今晚熄燈，老顧客（右）不捨與店長妻子相擁流淚。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

傳香4年的好味道，台鐵員林站內「台鐵便當部」營業至31日晚間6時30分止，正式畫下熄燈號，許多民眾得知消息後，趁著中午趕緊前來買便當、坐在店裡吃便當，還有老顧客與店長妻子擁抱惜別，「希望他們能留下來不要走」，甚至流下不捨的眼淚，場面令人動容。

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▲員林車站台鐵便當今晚熄燈。（圖／記者唐詠絮攝）

員林火車站只要是中午及晚餐時間，總是有熟悉的聲音，大聲公販賣「台鐵便當」此起彼落，陪伴著候車的民眾，店內不僅賣便當賣飲料，甚至還有販售與台鐵相關產品，當然還有融合地方特產，應有盡有簡直就是一個百寶庫，售價也很親民，到店光顧消費的民眾絡繹不絕。

▲員林車站台鐵便當今晚熄燈，買餐排隊的民眾。（圖／記者唐詠絮攝）

但無奈因為租約到期及不敵新冠肺炎疫情，卻要畫下熄燈號，消息一出，讓網友相當的不捨，今天中午時分，只見一個一個顧客往販賣部走進去，店長妻子看到熟悉的臉龐，就知道對方要吃甚麼便當；有客人說，只要搭火車到員林，一定到這裡吃個便當，看著播報新聞的電視，享受1個人優閒的時光。

▲員林車站台鐵便當今晚熄燈，店內用餐的民眾不少。（圖／記者唐詠絮攝）

另一名女顧客則因為經常到「台鐵便當部」買便當，與店長一家人已經成了無話不談的好朋友，店長妻子一看到她，二話不說馬上從櫃內拿出2個熱騰騰的便當，女顧客看到這熟稔的舉動，忽然間熱淚盈眶，一邊擦拭眼淚一邊說，「就很懷念，很不捨」，兩人還互相擁抱鼓勵加油打氣。

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