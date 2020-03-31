富二代居家檢疫2度趴走！　河濱公園運動+吃火鍋…罰40萬強制安置

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子日前出國遊玩，返國接受居家檢疫14天，不到5天就跑去河濱公園運動，再隔3天再跑去吃火鍋，經警方調閱監視器，確定男子違反規定，除了2案共開罰40萬元外，並報請區公所、衛生所執行強制安置至期滿。

▲▼警方會同衛生所人員到陳男家開罰並對他執行強制安置 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，25歲陳姓男子家中生活富裕，平時沒有工作，在板橋區租賃豪宅居住，3月初與友人出國遊玩，返國後依規定進行居家檢疫14天，從20日起算至4月5日期滿，但才第5天，25日下午5時許，陳男就受不了，跑到附近河濱公園運動，當天警方查訪在他住家等了半小時，陳男才返家，隨即開罰20萬。

▼警方會同衛生所人員對陳男強制安置 。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳男仗著家財萬貫，不顧他人染疫危險，28日晚間6時許，竟又與友人騎機車到附近火鍋店吃飯，直至晚間11時許才回家，警方掌握違規事證後會同當地衛生所及區公所人員，再度對他開罰20萬，並執行集中檢疫強制安置，至4月5日期滿為止。警方呼籲，接受居家檢疫或隔離的民眾，切勿為了一己之私利，罔顧大眾染疫危險擅自外出。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼監視器拍下陳男騎機車去吃火鍋。（圖／記者陳以昇翻攝）