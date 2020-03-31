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防疫巴士成破口　回家最後一哩路恐破功！高市府急補破網規劃接駁路線

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▲▼高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明女子搭乘防疫公車事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明女子搭乘防疫巴士事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名T姓女子在27日從柬埔寨返國，從桃園機場搭乘防疫巴士抵達高雄市定點接駁站，但是T女發現，接駁定點竟沒有未生局防疫人員在場了解乘客下車動向，擔心防疫就此出現破口。高雄市衛生局在31日做出回應，針對防疫巴士漏洞部分，交通局於即日起增加防疫計程車規模跟編制，另規劃防疫巴士的環狀接駁路線。

▲防疫巴士投訴。（圖／地方中心翻攝）

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▲T姓女子擔心防疫巴士恐成破口。（圖／地方中心翻攝）

T女表示，因不想麻煩家人到桃園機場載，因此選擇搭防疫巴士，對中南部民眾也是，不過防疫巴士抵達高雄市中正技擊館之後，原本以為防疫人員會在場確認乘客動向，沒想到大家卻是各自鳥獸散，有人可能就順手招了一般計程車返家，為以防回家最後一哩路成為防疫破口，市府起碼也得要安排防疫計程車協助乘客到防疫旅館，使得防疫環節相較完善。

▲防疫巴士投訴。（圖／地方中心翻攝）

▲T姓女子搭乘防疫巴士自備消毒液。（圖／地方中心翻攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎解釋，搭乘防疫巴士的前提之下，是民眾從機場發車坐到定點，必須要確認有專人專車接送到指定隔離地點或檢疫地點，才會同意民眾搭乘防疫巴士，如果沒有專人專車接送到特定地點的話，基本上在機場這邊就會要求民眾搭乘防疫計程車，價格上就會有差距。防疫毅巴士部分，單純從桃園到高雄是400元，如果是搭乘防疫計程車，從桃園機場到高雄約是高價格2倍。

▲▼高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明女子搭乘防疫公車事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明女子搭乘防疫公車事件 。（圖／記者吳奕靖攝）

至於民眾搭乘防疫巴士是否成為防疫缺口？潘炤穎坦言確實可能成為漏洞，同時也向中央喊話：「希望能夠在既有體制上建立暢通的管道，及時能夠去瞭解人數跟掌握行蹤，像是在幾點幾分的防疫巴士，上面有多少人？什麼時候到達高雄？接送的過程中是否如當事人填報的資料？是否由專人？專車接送到居家隔離地點，我們都必須要清楚的瞭解每個環節是否無縫接軌。」

為彌補相關情事再發生，高雄市政府在30日召開緊急應變會議後決議，交通局即日起增加防疫計程車規模跟編制，另外也規劃防疫巴士的接駁路線，主要針對既有的防疫旅館進行環狀式接駁工作，避免應檢疫、隔離民眾趴趴走，讓防疫出現破口。

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