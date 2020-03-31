海外援助84國遭疑資金來源　馬雲公益基金會：全來自馬雲個人捐贈

▲馬雲捐贈日本的防疫物資上寫著，「青山一道，同擔風雨」。（圖／翻攝馬雲個人微博）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲自新冠肺炎疫情全球擴散以來，透過馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會，向全球不同國家數度捐贈醫療物資，引起外界質疑其資金來源。另外，馬雲日前捐贈物資至丹麥，也遭當地媒體嘲諷是為了挽回大陸損失的國際形象，讓他親上火線，用「善良」一詞，回應外界批評。

▲馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會共同聲明。（圖／翻攝馬雲公益基金會微博）

《央視網》報導，兩間基金會於28日聯合發文，回應網友的質疑。文章指出，馬雲公益基金會所有用於國內以及國外140多個國家抗疫公益事業的資金，「全部來自於馬雲先生的個人捐贈，沒有一分錢的社會募捐資金。」

文章強調，馬雲公益基金會所有捐贈去向，都會向社會公開，因此馬雲公益基金會五年來一直在官方網站上向社會公布全部資金去向，「歡迎大家的批評和監督。」

阿里巴巴公益基金會也公開聲明，基金會的資金是由2010年阿里巴巴董事會決定，每年將集團營業額的千分之三用於公益事業。直至2011年，阿里巴巴公益基金會正式成立，「10年來，阿里巴巴公益基金會所有公益資金均來自於此，尚未接受任何第三方捐贈，也不涉及平台客戶的捐贈資金。」

▲馬雲透過旗下公益基金會籌集防疫物資，運抵比利時列日機場。（圖／翻攝馬雲個人微博）

至於馬雲進行海外援助的過程，也數度遭外界質疑。《21財經》報導，馬雲宣布向美國捐贈50萬個試劑盒及100萬個口罩後，遭到部分美國網友的質疑，再加上丹麥媒體質疑捐贈物資的質量，並聲稱（捐贈）是中國為了挽回因掩蓋新冠病毒疫情而受損的國際形象。

▲阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／翻攝央視網）

對此，馬雲在26日凌晨於個人微博發文回應稱，善良是真正的自信，「設身處地，急人所困是真正的強大。」他表示，在這場災難面前，只有合作，互助，團結起來打敗它，才是唯一的出路，「相信災情過後，世界會看到的是善良的中國人、勇敢的中國人和擔當的中國人！」

據了解，馬雲透過旗下的馬雲公益金會和阿里巴巴公益基金會向日本、韓國、伊朗、義大利、西班牙、美國、阿富汗、孟加拉、柬埔寨、寮國、馬爾地夫、蒙古、緬甸、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡以及衣索比亞等54個非洲國家、阿根廷等24個拉美國家捐贈了口罩及試劑盒等多批醫療物資。