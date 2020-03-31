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彭博：iPhone 12將如期發表　蘋果持續開發新版HomePod、Apple TV等產品

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▲蘋果門市。（圖／路透）

▲據《彭博》報導，蘋果今年將繼續開發新版MacBook Pro、Apple Watch等產品，且新一代iPhone預計將如期發布。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

為遏止新冠病毒持續擴散，加州19日正式向全州4000萬名居民發布「禁足令」，包括蘋果總部大多數員工都已開始「在家工作」（Work From Home）。但蘋果產品的研發也不會因此中止，據《彭博》報導，蘋果今年將繼續開發新版MacBook Pro、Apple Watch等產品，且新一代iPhone預計將如期發布。

隨著新冠肺炎疫情持續延燒，許多企業也多少受到了影響，《彭博》今（31）日深入探討整個疫情大流行期間，蘋果的「在家工作」文化，包括蘋果如何適應遠距辦公環境及無數仍在開發中的產品。報導中透露，儘管員工在家上班，一些產品的開發仍持續進行，「該公司將於今年稍晚開發新版本的HomePod音箱、Apple TV電視盒、MacBook Pro、低價iPad、Apple Watch和iMac。」

除此之外，《彭博》報導也重申其認為iPhone 12系列（暫稱）有望在其「正常發表的時間」如期發表，而新一代作業系統，包括iOS 14和watchOS 7等版本也「正步入正軌」。

此則報導的重點主要在於蘋果的在家辦公文化，值得一提的是，蘋果不僅要求員工透過FaceTime進行通訊，也要求使用Slack App及思科的Jabber或WebEx通信，以保持機密性。至於檔案共享方面，蘋果允許員工使用自家的生產力工具及Salesforce的Quip App與Box App。

為了因應員工在家工作，蘋果也允許員工將未發布的產品帶回家作業，包括新一代iPhone及iOS 14等，不過據知情人士透露，蘋果嚴格管制可將這些未發布產品帶回家的員工，皆須要組織最高層的批准才放行。

有趣的是，蘋果還特地為在家辦公的員工們舉辦了家庭布置競賽，讓員工可分享其在家工作的照片，讓員工適當地放鬆心情。

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