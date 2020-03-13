天道盟大哥保外就醫「手好癢」　帶槍彈去推筒子…下場曝

▲彰警到職業賭場抓聚賭。（圖／彰化縣警察局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

有天道盟背景的許嫌，目前因案保外就醫中，12日凌晨竟出現在和美鎮1處民宅內聚賭，被彰化警方逮捕，警方還從他丟棄的背包內查獲1把已上膛的西德P226制式手槍、彈匣、子彈及現金40萬元，同時也將賭場蔡姓負責人與33名賭客全部帶回偵辦。

▲彰警查扣槍枝彈藥及賭金等。（圖／彰化縣警察局提供）

彰化縣警局指出，12日凌晨支援和美分局，持搜索票在彰化縣和美鎮美港公路一處民宅執行搜索，攻堅破門當場查獲蔡姓男子涉嫌經營「麻將筒子」職業賭場，現場計有負責人及賭客共計33人，查扣賭金及抽頭金計40餘萬元。

▲彰警從許嫌的背包查獲槍枝及槍彈。（圖／彰化縣警察局提供）

彰化縣警察局查獲過程中，現場許姓賭客（自稱）將隨身攜帶之背包從3樓窗戶往室外丟棄，被外面監控的員警發現，警方隨即帶同許嫌並從其丟棄的背包內，起獲西德P226制式手槍1把(已上膛)、彈匣2個及子彈26顆等槍彈及現金40萬元。

▲彰警查扣現金40萬。（圖／彰化縣警察局提供）

彰警表示，本次查緝行動針對人犯全程提供口罩要求嫌犯配戴及乾洗手酒精消毒，落實防疫要求，除破獲職業賭場外，另槓上開花從許姓賭客身上起獲制式手槍跟子彈，經查許嫌具有天道盟幫派背景，目前因案保外就醫中，仍參與職業賭場且擁槍自重，目前正深入追查中，全案先依違反槍砲及刑法賭博罪報請彰化地檢偵辦。

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