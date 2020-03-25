男師性侵5男童！還要1次跟2個　挨告竟扯「睪丸切掉」：才會行為偏差…求輕判

▲才藝老師對5名學生伸出狼爪，竟還辯稱是因為睪丸切除導致行為偏差，法官判刑。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

一名幼兒才藝班男老師阿宏竟藉著工作之便，先後對5名男童猥褻、摸下體，甚至是口交，次數高達14次，更誇張的是，他幾乎每次都對2人下手，偏好1人侍2男的快感。案經5名男童父母提告，沒想到阿宏竟辯稱，因為切除睪丸產生心理障礙，才會做出此事，要求從輕量刑，但被法官打臉，並依妨害性自主罪判他10年2個月徒刑。

判決書指出，阿宏有幼保相關的學經歷，但他卻不發揮所長，竟利用2014年12月間到2019年4月間在才藝班對5名男童下手，過程不外乎是撫摸對方生殖器、口交及播放A片等，次數多達14次，更誇張的是，其中有不少時候是同時對2名男童下手，造成男童心靈受創。

案經5名男童父母提告，阿宏雖然坦承犯行，但卻辯稱，是因為自己罹患右側睪丸癌接受切除手術，從此之後產生心理障礙，才做出這些事，希望法官能從輕量刑。

不過，其說法被法官打臉，認為他的確切除右側睪丸，但沒有證據能顯示他因此產生心理障礙或疾病，拒絕從輕量刑。此外，有家長指稱，自己的孩子在遭受阿宏毒手後，經常做惡夢，且常有恐懼等負面情緒及行為反應，讓家長相當的內疚、自責，可見阿宏對孩子造成的傷害極大，更對家長造成難以彌補的心理創傷，因此依法判處他54年10個月徒刑，合併執行10年2個月。全案可上訴。

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