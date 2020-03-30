客製化自己的翻白眼Memoji！全新iOS13.4六大更新重點搶先看

蘋果Apple釋出包括 iOS 13.4、iPadOS 13.4，以及 watchOS 6.2、macOS 10.15.4、tvOS 13.4 的更新，提供所有用戶免費升級更新。

iOS 13.4 更新後功能特色

全新 Memoji 貼圖

九款全新的 Memoji 貼圖，包括驚聲尖叫、派對喇叭、翻白眼、揚眉吐氣、雙手合十、答錯手勢、服務台人員、有三個愛心的微笑表情以及坐在電腦後的人可供「訊息」、FaceTime 以及任何支援鍵盤的 app 使用。

郵件

「郵件」的全新功能，包括在對話顯示中保持顯示的刪除、移動、回覆或撰寫郵件的 控制項目，而且設置 S/MIME 後，回覆加密電子郵件時也會自動加密。

iCloud 雲碟檔案夾共享

現在可以透過「iCloud 雲碟」的私人連結，與親朋好友、同事和學生共享檔案夾。有存取權限的人都能看到「iCloud 雲碟」中的檔案夾、加入自己的檔案並取得檔案的最新 版本。

擴增實境 AR

AR「快速查看」現在支援播放 USDZ 檔案內的音訊。

iPadOS 13.4 更新後功能特色（除了上述項目，還有以下更新）

滑鼠與觸控式軌跡板的支援功能

iPadOS 13.4 讓 iPad 首度支援觸控式軌跡板，提供更自然的打字體驗，為寫作和選取文字、使用試算表和專業工作流程等作業，帶來更高的精準度。另外，Apple 的 iWork 生產力 app 套件 Pages、Numbers 和 Keynote 即將獲得更新，能充分發揮觸控式軌跡板的功能，為 iPad 開創全新的文件處理方式。

鍵盤

1.注音的即時轉換功能會自動將注音轉換為正確的字元，不需按下空白鍵來轉換文字或選取候選字。

2.日文的即時轉換功能會自動將平假名轉換為正確的字元，不需按下空白鍵來轉換文字或選取候選字。

3.iPad Pro 12.9 的螢幕鍵盤佈局現在與聰穎鍵盤匹配。

※TRAVIS HUNG

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