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女主角正面曝光！台南漁光島「帳篷四腳獸」新照片瘋傳　警方說話了

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▲▼台南漁光島海灘驚見「帳篷四腳獸」！77秒影片瘋傳...警方回應了。（圖／翻攝自網路）

▲有民眾在台南漁光島海灘驚見「帳篷四腳獸」。（圖／翻攝自網路）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市安平區漁光島28日瘋傳一段1分17秒影片，有民眾在當地沙灘上拍到「帳篷四腳獸」，儘管事後網路上曝光的影片大多已經刪除，30日又有人上傳一張「女主角正面」照片，讓事件再次引起關注。警方表示，民眾在網路上轉傳偷拍的影片，恐怕會涉及妨害風化等刑責。

臉書社群、LINE群組28日瘋傳一段流出影片，內容是一對情侶全裸在帳篷內恩愛，因為沒有拉上門簾遭有心人士從後方偷拍。事後，臉書30日又傳出一張女主角正面照片，女主角全身赤裸站在帳篷外的沙灘上，男主角則是身穿內褲站在旁邊，照片讓這一起事件再次引起網友關注。

▲▼曝光光！漁光島帳篷活春宮女主角 被目擊沙灘上大方全裸。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲女主角正面照片30日在臉書瘋傳。（圖／翻攝自爆廢公社）

台南安平港警初步調查，事件約在28日下午4時許發生，發生地點在台南安平漁光島海灘，警方並未接獲民眾相關報案，經查訪漁光島當地民眾後得知，28日下午曾看到影片中的帳篷，但海灘區沒有安裝監視設備，無法知悉影片中男女身分，但從PO出的影片及旁白來看，偷拍者可能從車上進行偷拍。

警方指出，儘管影片拍攝地點屬公共場所，但情侶倆在帳棚內嘿咻，男子不斷觀察動靜，可看出無供人觀覽意圖，因此是否有觸犯公然猥褻，有待找出當事人進一步釐清。反倒是偷拍者、網友不斷轉傳、流傳影片，恐觸犯妨害風化、散布猥褻物等刑責，請民眾不要再轉傳任何影片或照片。

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