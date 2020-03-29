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台南安平漁光島傳出「四腳獸」出沒　警：偷拍影片PO網或轉傳觸法

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▲網路社群流傳一段疑「四腳獸」動作影片，影片中一頂簡易型帳篷內似有一對裸體男女。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林悅／台南報導

有網路社群28日流傳1段疑「四腳獸」動作影片，影片中有1頂簡易型帳篷架設在台南市安平區漁光島海灘上，帳篷距海邊有一段距離，海邊也有一群人在戲水，但帳內似有1對裸體男女正在忘我的「激戰」，警方初步調查發生時間應是28日下午4時左右，警方呼籲網友勿轉傳，以免涉及妨害風化等刑責。

有網友將偷拍影片po到臉書社群，偷拍者與其友人，一面偷拍，一面在旁對影片中男主的動作「品頭論足」，有如電影常見「旁白」一般。其中有人問說「如po上網是否會被告？」，也有人回應：「看不清楚是誰啦！」。

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在PO出的影片中，男主一見到有人靠近，就會停止性愛動作，起身觀看帳篷外的情況，男主還一度轉身面對偷拍者方向，偷拍者們還討論他們是否被男主看到？並從男主舉止研判他們偷拍行為沒有被人發現，偷拍者還笑稱，男主「軟了」、「漏氣」，「他沒看到我們車上4對眼睛在看」。從旁白可以發現偷窺者有男有女，人數可能有4人。

據台南安平港警初步調查，此事發生時間約在28日下午4時許，發生地點在台南安平漁光島海灘上，警方並未接獲民眾相關報案，經查訪漁光島附近民眾得知28日下午曾看到影片中那頂帳篷，但海灘區無監視器，尚無法知悉影片中男女主身分，從PO出的影片及旁白來看，偷拍者可能從車上進行偷拍。

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警方表示會加強漁光島海灘巡邏，同時請民眾發現類似情事請報警查處，且這段影片請民眾勿轉傳，可能有涉及妨害風化之罪嫌。此外，該影片所拍攝地點雖屬公共場所，但男女主是在簡易型帳篷內做「愛做的事」，且從男主不時對外察看是否被人看到的動作來看，男女主是不想讓人知悉窺見其行為，是否構成公然猥褻罪嫌之要件，有待進一步釐清，目前會持續調查，設法找出當事人進一步調查釐清中。

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