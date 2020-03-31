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醫療大廠趕製葉克膜！日本醫療系統逼近飽和　東京剩不到100病床

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▲▼醫師進行葉克膜手術。（圖／取自免費圖庫pixabay.com）

▲日本醫療大廠。（示意圖／取自免費圖庫pixabay.com）

記者王佩翊／編譯　

日本新冠肺炎疫情持續擴大，截至31日上午，日本國內確診人數累計1999例(不含鑽石公主號)，醫療系統瀕臨飽和。據了解，東京都內只剩100個空床位可接納病人，按照現在疫情的發展速度，根本不堪負荷。因此有葉克膜廠商也開始加緊趕工，希望能盡速增加產量，供應第一線使用。

根據《日本放送協會》報導，由於新冠肺炎患者持續暴增，日本知名醫療大廠TERUMO自3月中起已經在靜岡縣內的兩間工廠增加葉克膜的產量。雖然該公司並未公布具體增產規模，但自從新冠疫情開始在中國蔓延後，該公司就開始著手進行增產的相關事前準備。為了鼓勵廠商能夠增加葉克膜與呼吸器的產能，日本政府也開始商討將提供補助金，讓廠商增設新的生產線與相關設備。

葉克膜氧合器ECMO（Extracorporeal Membrane Oxygenation），又稱葉克膜體外維生系統或體外循環膜肺支援療法，是一種醫療急救設備，主要使用針對急性突發心肺衰竭，包含急性心肌梗塞併發心因性休克、流感併發心肌炎，突發肺拴塞、產婦羊水拴塞，或者是不明原因休克等都可能放置。

另一方面，東京都知事小池百合子呼籲民眾，非必要時切勿外出，並要求居民避免前往酒吧、夜店或是KTV等場所，減少群聚感染的風險。

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