中柬「金龍-2020」聯合反恐　疫情期間唯一中外實彈演訓

▲「金龍-2020」中柬兩軍聯合訓練。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

中國和柬浦寨兩軍主導的「金龍-2020」聯合訓練，30日在柬埔寨貢布省舉行山地反恐實兵綜合演練和結訓儀式，完成雙方四次「金龍」系列聯訓。據瞭解，中共解放軍陸軍第75集團軍出動265人參訓，武器裝備超過250件套，包括新攻擊直升機操演、輕武器打擊等，為新冠疫情期間，中國唯一與外軍聯合主導的實兵實彈演訓。

據中共黨媒《人民網》報導，中國駐柬浦寨大使王文天在結訓儀式上說，面對疫情干擾，中柬雙方指導組齊心協力，克服困難，科學合理安排訓練科目，完全做到了練兵備戰和疫情防控「兩不誤」。

從大陸官方釋出的畫面來看，在山地反恐實兵綜合演練中，中柬雙方採取混合編組、多兵種聯合行動的方式，區分偵察封鎖、破襲營救、奪控清剿、收攏轉進四個階段。

期間， 中方兩架新型攻擊直升機連續發射火箭彈，對恐怖分子據點實施打擊，雙方航空兵、地面突擊步兵、裝甲兵、砲兵等投入，包含中方陸軍第75集團軍265人，共800多人參訓，自15日開訓起，先進行基礎科目混編同訓，接著進行反恐綜合演練、中方參與當地人道主義援助活動等。

柬埔寨副首相兼國防大臣迪班指出，兩軍務實合作，為構建兩國命運共同體和推動中國「一帶一路」倡議與柬埔寨政府四角戰略的對接，維護地區和平穩定作出新貢獻。

過程中，中柬雙方未具體介紹參與武裝設備型號，強調透過空地一體聯合協同，聚焦反恐貼近實戰。中方指導組組長大校張體任說，藉由破襲營救、突擊威懾等10個行動內容組織訓練，提高了共同應對恐怖主義等國際安全威脅的能力。

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