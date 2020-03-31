推「社交距離」前…　李艷秋：「排隊買口罩」恐成防疫破口

▲民眾排隊買口罩。（圖／記者羅婉庭攝）



記者蔡文鈴／台北報導

為防止新冠肺炎擴散，中央流行疫情中心指揮官陳時中30日宣布，將研議訂「社交距離」規範，若違者就開罰。對此，資媒體人李艷秋在臉書表示，若排隊買口罩的現象依然存在，就無法保證排隊群聚不會成為防疫破口。

李豔秋以自己為例，分享親身觀察買口罩的狀況，每家藥局規矩不一樣，有的先拿號碼牌，再依藥局規定的時間去買，缺點是要跑兩趟，優點是不需要排太久；有的藥局每天固定時間發口罩，先來後到，售完為止，一小時前去排隊基本上都一定有，但之後的機率越來越低，也可能排了半天到你的時候剛好賣完了，好處是不需跑兩趟，缺點是要排很久。

李艷秋說，隊伍裡老人家和外籍移工的比例相當高，看到老人家拄著拐杖，刮風日曬下雨，帶著水壺背包雨傘一站近一小時，真的很為他們擔心；上網申購對他們更是萬里關山，困難重重，他們是高危險群，經常要進出醫院，口罩應該是他們的必要配備，「但社會氛圍對老年人非常不友善，網民狂酸他們不願付7元的運費，活該去排隊」，但讓人傷感的是，許多年長者根本是為了兒孫來排隊的。

李豔秋認為，政府在設計1.0、2.0、實名制、超商制、網上購等等之外，「能不能為這些老人家特別設計一個制？」比照老人年金發放也好，依重陽節里長請安卡也行，甚至依選舉人名冊把屆齡的老人家找出來，直接把口罩寄給他們，或是到里辦公室領取如何？台灣有全世界羨慕的科技天才，也有完善的戶政制度，應該不會太難吧？

另外，李艷秋也提到外籍移工排隊的狀況，發現他們沒有「社交距離」的概念，手機一講一小時，而且把口罩解開講話，讓身旁的人默默遠離，站到隊伍外，拉大前後的距離；但這又會影響用路人的方便，藥局員工不多時就會來「整隊」，只好再回到隊伍「人靠人」；因此，如何讓移工了解「社交距離」，以及灌輸她們防疫的習慣及規範，是要花大功夫，但必需做的功課。

李豔秋強調，指揮中心說要制定「社交距離」，並對違者開罰，「我是百分百給讚的，但是，如果排隊買口罩的現象依然存在，如果對大眾，尤其外籍移工的教育沒有落實，如果老人家及弱勢的口罩供應無法改進，就無法保證排隊群聚不會成為防疫破口。」

李豔秋說，當口罩廠單日可產1000萬片，當總統喊出日產2000萬片，當我們每個月提供美國4、50萬枚口罩，當我們樂助友邦百萬個口罩，甚至願意捐一萬件防護衣給大陸，都帶給民眾極大的鼓舞—「既然有能力支助他國了，就代表排隊買口罩很快將成為歷史鏡頭了。」

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