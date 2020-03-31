兩留學生曝隔離變獵巫大賽　哭著上救護車「我覺得要沒有家了」

記者黃翊婷／綜合報導

臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」管理員29日PO文呼籲社會別再獵巫，否則可能會讓防疫前功盡棄，30日又再度PO文，並分享兩位返台的海外留學生親身經歷，其中一人因為擔心搭乘救護車前往醫院，會導致「沒有家可以回」，一度哭著上車，雖然檢測3次結果都是陰性，回家時卻還是很怕會有東西砸過來，「如果我們對待全力配合防疫政策的同胞，是這樣的態度，真正的防疫破口就不遠了。」

▲部分旅客穿雨衣充當防護衣。（圖／記者李毓康攝，下同）

第一名留學生透過「MedPartner 美的好朋友」分享返台後的經歷，配合居家檢疫期間是與家人分開住，樓下鄰居卻對家人意有所指地說「我知道二樓有居家檢疫的人」，雖然在機場採檢結果為陰性，但是因為後來發燒，立即通知縣市衛生局派專責救護車接送就醫，「我就哭著上救護車了，哭是因為我覺得自己要沒有家了。」

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留學生坦言，當下家人都很擔心，如果叫救護車，後來就算檢驗為陰性，回來可能會「沒有地方住」，但自己覺得那是錯誤的，幸好發燒原因是搭機憋尿導致泌尿道感染，3次篩檢結果也呈現陰性，最後搭乘防疫計程車回家，從下車到打開家門的期間，都很怕有東西會砸過來。

▲台灣第二波疫情主要都是境外移入案例。

第二位留學生聲稱，因為房東不願意讓海外返台者在家隔離，只好自掏腰包去住防疫旅館，一晚3000元負擔其實滿大的，聽到朋友調侃自己帶病毒回來，心裡也很難過，真的不希望這樣的風氣持續下去，否則要是有人嚇到隱瞞病情，情況只會糟糕，最後也很感謝願意為居家隔離者出聲的人，也期望大家不要再「獵巫」了。

「MedPartner 美的好朋友」管理員表示，29日收到許多類似的不友善經驗，「如果我們對待全力配合防疫政策的同胞，是這樣的態度，真正的防疫破口就不遠了」，現在全民皆是防疫的一份子，除了希望接受檢疫或隔離者不要亂跑，其他人也應該全力支持這4萬名朋友，不論是精神或是物資上，畢竟待在房間裡14天是很辛苦的，「我們一定要更團結、更互助，一起度過難關。」