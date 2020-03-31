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增強免疫力抗新冠病毒？　醫：剛好就好！免疫風暴攻擊自己可能致命

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▲香港,電子手帶,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透社）

▲醫師建議，民眾還是時常消毒、戴口罩，減少被傳染機率實為上策。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國確診人數都還沒有趨緩現象。而治癒台灣第一例確診患者的醫師范姜透露，對抗病魔最重要的是病人的「免疫力」，引起免疫學者討論。有醫師認為，免疫力應該是「剛剛好」最好，如果免疫力太強，反而可能出現危險的「免疫風暴」，嚴重可能致命。

台中榮總過敏免疫風濕科主任黃文男接受《東森新聞》訪問指出，人體在面臨全新病毒時，「它就會很錯亂，以為是一個非常強的病原體，會引發非常厲害的免疫反應，我們就稱之為免疫風暴。就講說我們的免疫像發瘋一樣，它會產生非常多發炎物質，去攻擊自己身體。」

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▼新冠病毒肆虐全世界。（圖／路透）

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

如果不小心因飛沫或接觸感染，病毒從口鼻進入體內造成身體不適，免疫系統就會啟動攻擊病毒；但若免疫系統過度反應，反而引起發炎狀況讓微血管擴張，大量血液滲透到組織中，產生腫脹、刺痛、發癢、甚至休克，更嚴重的話，患者很可能在幾個小時內就喪命。

黃文男說，免疫系統一旦攻擊自己身體，其實會造成非常多器官的影響，包括肺部或心臟都可能受損，「小朋友對所有病毒來講都是全新的，它用非常自然的方法去對抗，所以反而身體不會產生過度反應。可是成年人不一樣，成年人的免疫系統已經非常穩定，一旦接觸到全新的病毒，它會沒有辦法去接受這件事。」

黃文男認為，免疫力不是好不好，而是穩定與混亂，病毒侵入體內打亂免疫系統，每個人會產生的反應都不同，也不可預知。他建議，民眾還是時常消毒、戴口罩，減少被傳染機率實為上策。

▼黃文男表示，免疫系統一旦攻擊自己身體，包括肺部或心臟都可能受損。（圖／東森新聞）

台中榮總免疫風濕科主任黃文男。（圖／東森新聞）

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