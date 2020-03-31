增強免疫力抗新冠病毒？　醫：剛好就好！免疫風暴攻擊自己可能致命

▲醫師建議，民眾還是時常消毒、戴口罩，減少被傳染機率實為上策。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國確診人數都還沒有趨緩現象。而治癒台灣第一例確診患者的醫師范姜透露，對抗病魔最重要的是病人的「免疫力」，引起免疫學者討論。有醫師認為，免疫力應該是「剛剛好」最好，如果免疫力太強，反而可能出現危險的「免疫風暴」，嚴重可能致命。

台中榮總過敏免疫風濕科主任黃文男接受《東森新聞》訪問指出，人體在面臨全新病毒時，「它就會很錯亂，以為是一個非常強的病原體，會引發非常厲害的免疫反應，我們就稱之為免疫風暴。就講說我們的免疫像發瘋一樣，它會產生非常多發炎物質，去攻擊自己身體。」

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▼新冠病毒肆虐全世界。（圖／路透）

如果不小心因飛沫或接觸感染，病毒從口鼻進入體內造成身體不適，免疫系統就會啟動攻擊病毒；但若免疫系統過度反應，反而引起發炎狀況讓微血管擴張，大量血液滲透到組織中，產生腫脹、刺痛、發癢、甚至休克，更嚴重的話，患者很可能在幾個小時內就喪命。

黃文男說，免疫系統一旦攻擊自己身體，其實會造成非常多器官的影響，包括肺部或心臟都可能受損，「小朋友對所有病毒來講都是全新的，它用非常自然的方法去對抗，所以反而身體不會產生過度反應。可是成年人不一樣，成年人的免疫系統已經非常穩定，一旦接觸到全新的病毒，它會沒有辦法去接受這件事。」

黃文男認為，免疫力不是好不好，而是穩定與混亂，病毒侵入體內打亂免疫系統，每個人會產生的反應都不同，也不可預知。他建議，民眾還是時常消毒、戴口罩，減少被傳染機率實為上策。

▼黃文男表示，免疫系統一旦攻擊自己身體，包括肺部或心臟都可能受損。（圖／東森新聞）