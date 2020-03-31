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新鮮人看過來！專家重新定義「拜師」態度：想辦法把老師踩在腳下

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▲▼學生，老師，學校，上課。（圖／pixabay）

▲碰到好老師時，千萬不要想著「拜師」，反而應該要想辦法把老師「踩在腳下」？（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

從學校到出社會，不論在學業或工作上，總會遇到不少老師與前輩，他們給予的教學和指引，往往讓人相當受用。雖然如今沒有古代繁複的「拜師」禮儀，但現在碰上值得效法的老師、前輩時，可以怎麼做？什麼尊師重道都已經是老生常談，商管、數據專家紀坪在最新著作《偷師：拷貝、拆解、上色、拼圖，善用四步驟，去蕪存菁成大神！》中竟然表示「對一個大師最尊敬的方式是，將他踩在腳下」？

「我的建議是，如果你有機會碰到一個讓你心儀的好老師時，千萬不要想著要『拜師』，相反的，你該有的心態是，想辦法把這個老師『踩在腳下』。」紀坪引用西方兩位名人的說法，「支持」他的論點，畢卡索曾說「對一個大師最尊敬的方式，就是將他踩在腳下」，牛頓的名句「要站在巨人的肩膀上看事情」則最為有名！

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▲▼學生，老師，學校，上課。（圖／pixabay）

「把老師踩在腳下」乍聽極不尊重，但紀坪解釋，人們要學習的是大師的思維，而不是形象。「拜師的本質上，就是站在大師的腳邊往上看，除了崇拜大師之外，並不容易真正看見大師的視野。如果你想真正學到東西，最該有的角度是，你要能試著站在跟大師相同的視野上去看事情……」

他也指出，人們常會碰到的老師、前輩，往往可以粗分成2種人。一種是希望學生乖乖的把他們傳授的技術、哲學，原封不動地接收，不能有任何質疑；另一種老師，除了傳授知識、學識，還會和學生、晚輩聊聊如何在現實中運用，當然也接受學生的舉一反三、疑問與討論，在一來一往間迸出的火花，對於學生、晚輩來說，可能是更肥沃的養分！

紀坪認為，第一種老師就是希望學生遵循傳統的拜師，「上對下關係明確，學生不得逾越。」第二種老師雖然沒有明說，但他們帶領晚輩的方式，就是「鼓勵學生要自己站高一點，有更寬一點的視野。」因此他幽默地說，「遇到好老師，不要浪費時間去崇拜，大膽的踩到老師的身上吧！當然這個踩不是指『物理』性的踩，而是『心態』上的踩，要試著從老師的視野去看世界。」

▲▼學生，老師，學校，上課。（圖／pixabay）

「事實上，在我求學的過程中，所有對我最有助益的老師，都有一個共同點：他們都不會要求學生，死板的去複製老師所教的東西，反而希望學生能找到自己有興趣的主題學習及研究，打破標準框架，找出自己的方向。」而這樣的老師、前輩，最開心的事莫過於「看到晚輩們獲得比自己更大的成就」，如此的互動關係，也才能為學術、職場環境，啟動正面能量！

▲▼偷師，紀坪，時報出版。（圖／時報出版提供）

《偷師：拷貝、拆解、上色、拼圖，善用四步驟，去蕪存菁成大神！》
作者：紀坪
出版社：時報出版
出版日期：2020/03/24
ISBN：9789571381121

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