俄羅斯7艦前進北海　英軍：普丁政權看來沒有嚴重危機

▲皇家海軍「泰晤士河號」附近出現俄羅斯Steregushchiy級護衛艦。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

英國皇家海軍（Royal Navy）於26日表示，在英吉利海峽和北海海域，發現7艘俄羅斯軍艦出現在皇家海軍的9艘艦船附近。國防委員會主席托比亞斯•埃伍德（Tobias Ellwood）表示，「我們不能忽視外國想利用新冠病毒的危機，政府必須時刻警惕所有威脅，而不僅僅是這種迫在眉睫的危險。」

HMS Tyne的執行官Nick Ward中尉表明，「由於武裝部隊正在幫助NHS拯救英國的生命，因此海軍繼續履行與確保英國安全而執行的任務至關重要。」

近日，皇家海軍巡邏海域發現3艘Steregushchiy級護衛艦，2艘Ropucha級登陸艦和2艘Grigorovich海軍上將級護衛艦，並伴有拖船和支援船。對此，英軍將利用先進雷達、監視攝像機和傳感器、梅林（Merlin）和野貓（Wildcat）直升機，追蹤俄方艦艇經過不列顛群島的航道及航速。

委員會成員國會議員馬丁•多切蒂•休格斯（Martin Docherty Hughes）表示，「活動的增加表明俄羅斯可能希望利用這次的疫情，這再次提醒我們，普丁政權不會發生嚴重危機，它將尋求任何形式的影響力，無論是北海的海上行動還是影響意大利北部的行動，試圖破壞自由民主國家，並分散自身國家因該病毒而資金不足的醫療體系所帶來的日益嚴重的危機。」

SNMG1挪威皇家海軍準將Yngve Skoglund表示，「作為世界上最繁忙的海上航線之一，每天約有500艘船隻過境，自由進出和進入海峽對北約至關重要，最近發生了大規模的非盟軍軍事活動，作為北約部隊與盟國一起的工作是傳遞北約的威懾與保衛信息並提供海上安全。」