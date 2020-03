紐約人擠爆搶看海軍醫療船「安慰號」　未戴口罩只顧狂拍照

▲大批民眾聚集,就為了看美國海軍醫療船「安慰號」。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

美國紐約州疫情嚴峻,為了提供更多援助,美國海軍醫療船「安慰號」(USNS Comfort)30日抵達紐約市港口,船上擁有約1000張病床。然而,許多民眾無視維持社交距離的規定,全部擠在一起看熱鬧,其中多人都沒有戴口罩,離譜的是,警察起初也未驅逐他們。

根據《紐約郵報》,大批民眾無視紐約市的規定,並未與他人保持6英尺距離,30日聚集在曼哈頓西區,等著看「安慰號」抵達。當地時間上午10時40分許,這艘醫療船駛進西50街附近的90號碼頭(Pier 90)時,人們幾乎肩並肩靠在一起,拿出手機拍照,有些民眾甚至揮著美國國旗,還有不少慢跑者路過。

▲「安慰號」外觀。(圖/路透)

當時至少十多名紐約市警察局員警站在旁邊,但最初並未要求這些人群散開。市長白思豪(Bill de Blasio)團隊隨後接收到消息後,才指示紐約市警局疏散群眾。市政廳發言人高斯坦(Freddi Goldstein)則說,透過照片得知現場的狀況,她向警方報告參與的人員,「市長與警察局長保持定期聯繫,確保我們的官員都能理解新的要求。」

▲民眾拿起手機準備捕捉「安慰號」的畫面。(圖/路透)

一名警界高層人士透露,紐約市警察局警告民眾不要違反社交距離規定,可是沒有開出任何罰單。此前,白思豪表示無視命令的紐約人可能面臨500美元罰款,這是為了眾人安全著想。

People in the city have been directed to stay home, yet dozens gathered at the Hudson to watch a hospital boat. https://t.co/BahcgdwZJR