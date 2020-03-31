紐約人擠爆搶看海軍醫療船「安慰號」　未戴口罩只顧狂拍照

▲大批民眾聚集，就為了看美國海軍醫療船「安慰號」。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約州疫情嚴峻，為了提供更多援助，美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）30日抵達紐約市港口，船上擁有約1000張病床。然而，許多民眾無視維持社交距離的規定，全部擠在一起看熱鬧，其中多人都沒有戴口罩，離譜的是，警察起初也未驅逐他們。

根據《紐約郵報》，大批民眾無視紐約市的規定，並未與他人保持6英尺距離，30日聚集在曼哈頓西區，等著看「安慰號」抵達。當地時間上午10時40分許，這艘醫療船駛進西50街附近的90號碼頭（Pier 90）時，人們幾乎肩並肩靠在一起，拿出手機拍照，有些民眾甚至揮著美國國旗，還有不少慢跑者路過。

▲「安慰號」外觀。（圖／路透）

當時至少十多名紐約市警察局員警站在旁邊，但最初並未要求這些人群散開。市長白思豪（Bill de Blasio）團隊隨後接收到消息後，才指示紐約市警局疏散群眾。市政廳發言人高斯坦（Freddi Goldstein）則說，透過照片得知現場的狀況，她向警方報告參與的人員，「市長與警察局長保持定期聯繫，確保我們的官員都能理解新的要求。」

▲民眾拿起手機準備捕捉「安慰號」的畫面。（圖／路透）

一名警界高層人士透露，紐約市警察局警告民眾不要違反社交距離規定，可是沒有開出任何罰單。此前，白思豪表示無視命令的紐約人可能面臨500美元罰款，這是為了眾人安全著想。

People in the city have been directed to stay home, yet dozens gathered at the Hudson to watch a hospital boat. https://t.co/BahcgdwZJR — HuffPost (@HuffPost) March 31, 2020

《赫芬頓郵報》指出，截至30日上午，紐約市已報告超過3萬6000起病例、790人死亡。紐約州居民被要求除非必要，否則應待在家中直到4月15日。