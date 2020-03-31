　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約人擠爆搶看海軍醫療船「安慰號」　未戴口罩只顧狂拍照

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大批紐約民眾聚集在一起，等著看美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）抵達。（圖／達志影像／美聯社）

▲大批民眾聚集，就為了看美國海軍醫療船「安慰號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國紐約州疫情嚴峻，為了提供更多援助，美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）30日抵達紐約市港口，船上擁有約1000張病床。然而，許多民眾無視維持社交距離的規定，全部擠在一起看熱鬧，其中多人都沒有戴口罩，離譜的是，警察起初也未驅逐他們。

根據《紐約郵報》，大批民眾無視紐約市的規定，並未與他人保持6英尺距離，30日聚集在曼哈頓西區，等著看「安慰號」抵達。當地時間上午10時40分許，這艘醫療船駛進西50街附近的90號碼頭（Pier 90）時，人們幾乎肩並肩靠在一起，拿出手機拍照，有些民眾甚至揮著美國國旗，還有不少慢跑者路過。

▲▼大批紐約民眾聚集在一起，等著看美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）抵達。（圖／路透）

▲「安慰號」外觀。（圖／路透）

當時至少十多名紐約市警察局員警站在旁邊，但最初並未要求這些人群散開。市長白思豪（Bill de Blasio）團隊隨後接收到消息後，才指示紐約市警局疏散群眾。市政廳發言人高斯坦（Freddi Goldstein）則說，透過照片得知現場的狀況，她向警方報告參與的人員，「市長與警察局長保持定期聯繫，確保我們的官員都能理解新的要求。」

▲▼大批紐約民眾聚集在一起，等著看美國海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）抵達。（圖／路透）

▲民眾拿起手機準備捕捉「安慰號」的畫面。（圖／路透）

一名警界高層人士透露，紐約市警察局警告民眾不要違反社交距離規定，可是沒有開出任何罰單。此前，白思豪表示無視命令的紐約人可能面臨500美元罰款，這是為了眾人安全著想。

《赫芬頓郵報》指出，截至30日上午，紐約市已報告超過3萬6000起病例、790人死亡。紐約州居民被要求除非必要，否則應待在家中直到4月15日。

ET快訊
全球150國停課！「台灣仍正常到校」他國全看傻　大學生：自己
名醫偷吃診所「護理師+驗光師+行政」！摩鐵激戰3女拍片　妻整
獨／噴槍父殺女案！法官驚「好像真的有」　鑑定報告曝：2人手上
4貼上課遇死劫！3幼兒瞬間沒了媽　30歲顧家男「永遠缺席婚禮
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

傳北韓人民軍上百士兵在中國邊境病死　新冠疫情已擴散

哈利王子最新職業曝光！改當「歌手」與邦喬飛合出單曲...網友不買單：失去尊重

英國疫情升溫！醫護人力短缺　威廉王子有意重返「空中救援隊」　

有症狀就「釘死大門」！韓媒：北韓一家5口沒醫生看…居家隔離身亡

蓬佩奧：美竭力挺台灣「在WHO發揮作用」　將全面遵守《台北法案》

新加坡台女染疫！　酒店式公寓淪感染群已7人確診

封城印度男想徒步288公里回家　走了215公里...累到當場暴斃！

日本淪掩蓋疫情國「奧運延期後疫情翻倍爆」　心酸掙扎過程…懶人包一次看！

醫療大廠趕製葉克膜！日本醫療系統逼近飽和　東京剩不到100病床

莫斯科10天內「控制疫情→急禁足1250萬人」！飆速趕工蓋醫院…畫面曝光

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

傳北韓人民軍上百士兵在中國邊境病死　新冠疫情已擴散

哈利王子最新職業曝光！改當「歌手」與邦喬飛合出單曲...網友不買單：失去尊重

英國疫情升溫！醫護人力短缺　威廉王子有意重返「空中救援隊」　

有症狀就「釘死大門」！韓媒：北韓一家5口沒醫生看…居家隔離身亡

蓬佩奧：美竭力挺台灣「在WHO發揮作用」　將全面遵守《台北法案》

新加坡台女染疫！　酒店式公寓淪感染群已7人確診

封城印度男想徒步288公里回家　走了215公里...累到當場暴斃！

日本淪掩蓋疫情國「奧運延期後疫情翻倍爆」　心酸掙扎過程…懶人包一次看！

醫療大廠趕製葉克膜！日本醫療系統逼近飽和　東京剩不到100病床

莫斯科10天內「控制疫情→急禁足1250萬人」！飆速趕工蓋醫院…畫面曝光

若疫情7月獲得控制　佛尼爾：到時該復賽還是度假

LIVE／傳北部1大學生確診校方已通知接觸師生　指揮中心14時說明

「酷碰券」消費折扣上看25%！經長沈榮津鬆口：四月上路

日職／養樂多隊分散4地練球　禁止媒體採訪

9手槍+407顆子彈分藏3處！警見這幕傻了：根本行動軍火庫　他被上銬一臉哀怨

快訊／五月天「香港五月之約」傳二度中斷　主辦「考量多個方案」正式官宣了！

傳北韓人民軍上百士兵在中國邊境病死　新冠疫情已擴散

「遇見泥紅幸福」　台中飲品店送400杯感謝機場清潔人員

刑事局抄新北地下兵工廠　查扣4槍、子彈87發+毒咖啡

開「蘿莉房」私藏9萬支變態影片！　N號房嫌犯海撈200萬「卻只被關1年」

國際熱門新聞

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

聽到台灣就跳針　WHO官員疑遭除名

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

南韓不封城　靠5個關鍵讓疫情降溫

全家只有1人褐眼！他買DNA測試盒　結果一出哭了

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

重砲轟中國封殺　德國會議員：台灣是獨立國家

封鎖期間　女模拿情趣玩具殺時間

Google高層染疫！「網際網路之父」中鏢

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

救救紐約　美軍安慰號醫療船抵達

1/2痊癒者「仍帶病毒」趴趴走！　排出天數曝光

更多熱門

相關新聞

海外援助84國遭疑資金來源 馬雲公益基金會：全來自馬雲個人捐贈

海外援助84國遭疑資金來源 馬雲公益基金會：全來自馬雲個人捐贈

阿里巴巴創辦人馬雲自新冠肺炎疫情全球擴散以來，透過馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會，向全球不同國家數度捐贈醫療物資，引起外界質疑其資金來源。另外，馬雲日前捐贈物資至丹麥，也遭當地媒體嘲諷是為了挽回大陸損失的國際形象，讓他親上火線，用「善良」一詞，回應外界批評。

NBA季後賽可能改3戰2勝制

NBA季後賽可能改3戰2勝制

彭博：iPhone 12將如期發表　新版HomePod等產品開發中

彭博：iPhone 12將如期發表　新版HomePod等產品開發中

社交距離如何定？　蘇貞昌這麼說

社交距離如何定？　蘇貞昌這麼說

外籍人士強化宣導學甲警防疫無國界

外籍人士強化宣導學甲警防疫無國界

關鍵字：

紐約醫療船海軍安慰號新冠肺炎COVID-19社交距離北美要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

漁光島女方正面曝光　警方說話了

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面