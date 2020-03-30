案108奧捷團領隊「嚴重肺炎」不治　周志浩：本身「體重較重」心肺功能差

▲0330中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎有3名患者不幸在昨日晚間不治死亡，包括案34、108和170。其中案108是奧捷團領隊。指揮中心指出，該個案本身體重較重，在3/25呼吸窘迫，最後因嚴重肺炎不幸往生。

案108於3月5日至3月14日帶團至奧地利、捷克旅遊，3月17日出現發燒症狀，衛生單位安排就醫採檢通報，於3月19日確診，住院隔離治療11天，不幸過世。周志浩指出，該個案本身體重比較重，體重比較重，心肺功能本來就會較差，個案在3/25後情形變不好，出現呼吸窘迫，看得出來是嚴重肺炎，不幸在昨天傍晚因為嚴重肺炎往生。

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指揮中心今（30）日也公布8例新冠肺炎病例，包括7例境外移入及1例本土，其中本土個案為未滿10歲男童（案299），為案269本土病例同住家人，3月26日出現發燒症狀，27日由衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診，為一起家庭群聚；目前案299已無症狀，本起群聚截至目前共掌握接觸者24人。

另外，今日新增7例境外移入個案為3女4男，年齡20多歲至70多歲，入境日介於3月2日至22日，發病日介於3月6日至26日；個案發病前活動地包括英國、美國、菲律賓與埃及，其中5人與群聚事件相關。